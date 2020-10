Arrancaron las Eliminatorias: Uruguay-Chile, minuto a minuto

El camino hacia Qatar 2022 inicia hoy con dos cotejos casi en simultáneo. Desde las 19:30 están jugando Paraguay-Perú en Asunción y 15 minutos más tarde, en Montevideo, comenzó Uruguay-Chile.

El primero de los partidos involucra a una selección que estuvo en Rusia 2018 y otra que quiere volver al escenario Mundialista. Es un duelo con entrenadores argentinos en los bancos, ya que Eduardo Berizzo dirige Paraguay y Ricardo Gareca a Perú.

En Uruguay-Chile la ausencia más sensible es la de Gary Medel. El experimentado futbolista no juega por lesión en la defensa. Arturo Vidal y Alexis Sánchez son los históricos presentes en el equipo que dirige el colombiano Reinaldo Rueda. El neuquino Gabriel Arias es titular en la visita. Por su parte, los de Oscar Washington Tabárez no cuentan con Edinson Cavani pero sí Luis Suárez en la delantera. Además, Nicolás De La Cruz, jugador de River, es uno de los tres volantes ofensivos.

Sobre los 37 del primer tiempo, el árbitro Éber Aquino recurrió al VAR para cobrar un penal por mano de un defensor de Chile, que Luis Suárez cambió por gol.