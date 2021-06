Arroyito Dúo presenta “Raigal”, su nuevo disco

La esencia de sus raíces, el lugar que eligieron para vivir y el aroma a Patagonia quedan impresos en el nuevo disco de Arroyito Dúo: Raigal. Una nueva dimensión interpretan en este álbum donde juegan con sonidos, melodías y letras nuevas, que hacen viajar por el sur argentino.

“Soy del sur. Del rumor de las alamedas. De la estepa, los bosques y el mar… De la cumbre de un sueño inverna”, así comienza la canción con la que Arroyito Dúo ganó el primer premio de canción inédita de la convocatoria que lanzó en 2020 la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Río Negro. Justamente este tema fue el puntapié inicial para darle forma a lo que se iba a transformar en su tercer disco: “Raigal”.



El nombre del álbum está ligado estrictamente a cómo sus compositores se sienten, a cómo la tierra patagónica los invitó a quedarse a vivir en ella y a disfrutar de la vida en íntimo contacto con la naturaleza. “La palabra Raigal viene de Raíz. Sentíamos que vivir acá en Bariloche era plantar una raíz a nivel de vida, pero también artístico y cultural. Compusimos estas canciones pensando en este lugar, queriendo aportar un grano de arena al folcklore patagónico. Son canciones que nacieron antes de la pandemia, pero en la pandemia las pudimos grabar y finalizar. Este disco tiene la particularidad que fue creado 100% a dúo. Con Victoria en la letra y yo en la música, esto fue una novedad para nosotros ya que veníamos trabajando de otra manera anteriormente. Es un puntapié a algo nuevo que comienza, a partir de este momento y con esta vida sureña”, contó Nehuen Rapoport a RÍO NEGRO.



El dúo está integrado por Nehuen Rapoport, hijo del reconocido músico Diego Rapoport (pianista, ex Spinetta Jade, Arco Iris, Banda Lebón, Raíces), y Victoria de la Puente. Se conocieron mientras estudiaban en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El destino los cruzó y su amor por la música los unió. En 2014 conformaron Arroyito Dúo. Viajaron por latinoamericana, en 2016 regresaron a Bariloche, para ya radicarse en la Patagonia, y su última gira fue por Europa en 2018 y 2019. La pandemia los encontró ya establecidos en San Carlos de Bariloche, ciudad natal de Nehuen, donde nació su último material discográfico.

Victoria y Neuhen dieron forma al dúo musical en 2014. (Foto: Miguel Santillán).

Home studio

La grabación del disco fue una odisea. Entre sonidos de animales, encuentros virtuales y coordinar el ensamble de cada pista es lo que finalmente dio un plus a Raigal, dándole ese sabor especial. “En ese momento no se podía grabar –pleno aislamiento- en estudio. Entonces fue todo como bastante hogareño. Eso también nos dio más comodidad para grabar. Entonces grabar en tu casa, con todo el tiempo fue alucinante. Lo que si teníamos ruido de teros, de chimangos, de perros… fue un aprendizaje. En medio de aprender todo eso, el disco también fue parte de ese aprendizaje”, señaló Nehuen, y agregó: “Al disco lo grabamos con Mario Galván que vive en Mendoza. Él se encargó de los arreglos musicales. Con él estuvimos trabajando a través de zoom, envío de archivos, y una vez que teníamos los arreglos de los temas, convocamos a los músicos. Por ejemplo el batero, Franco, grabó en Córdoba y nosotros acá grabamos algunas cosas, como un home studio”.

Del Sur

La inspiración llegó de la mano de “Soy del Sur”, continuó con una premiación y siguió hasta terminar de producir Raigal. En plena pandemia y con todos los obstáculos que generó el encierro, Nehuen y Victoria pudieron capitalizar el momento para seguir creando música.

Para Victoria el desafío fue doble: comenzaba a incursionar en escribir las letras y tenía que componer, en tiempo récord, una canción sobre un lugar donde ella no había nacido, ni vivido su niñez. “Yo me senté a escribir un poco la letra, charlamos, y él me contó bastante acerca de su infancia en Bariloche y empecé a darle forma a unos versos. La compusimos en un día y la presentamos porque al día siguiente cerraba la convocatoria (mayo 2020) justo en ese momento estábamos súper guardados todos y acá en el sur hace mucho frío. Era un mes complicado”, confesó la cantante.



La noticia de que habían ganado el concurso llegó casi de inmediato y así fue que fueron cristalizando su último disco. “Mandamos la canción y tuvimos el notición que salió primer premio por canción inédita y a partir de ahí surgió el impulso fundamental para grabar Raigal. Lo tomamos como una señal para darle curso a la grabación del disco. Tratamos de seguir generando cosas y de no perder el espíritu creativo”, precisó Víctoria.

Y se viene el cuarto…

Para el disco Raigal, Victoria y Nehuen compusieron cerca de catorce canciones, pero sólo la mitad de ellas fueron incluidas en el álbum. Las elecciones estuvieron centradas en la valoración de cada tema, de cada acorde, de cada sonido para que fuera disfrutado por completo. “Quisimos lanzar el disco con siete canciones porque nos parecía óptimo para que pudiera ser apreciado”, subrayó Victoria. Esto les permitió comenzar a trabajar con el resto de las canciones que quedaron fuera de Raigal, que fue lanzado el pasado 16 de abril. Ahora la idea es hacer un disco que sea una suerte de complemento de éste. “Le va a dar un poco de cielo a la tierra a Raigal. Será un segundo álbum que será complementario de éste”, aseguró la cantante.

Si bien el dúo sigue proyectándose, pensando en qué nuevo proyecto van a iniciar, en probar cosas nuevas, actualmente están centrados en disfrutar todo lo que está sucediendo con su último disco.

Ficha técnica

Composición: Nehuén Rapoport (música) y Victoria de la Puente (letra).

Arreglos y dirección musical: Mario Galván.

Grabado por Juan Nazar en los meses de septiembre y octubre de 2020, en San Carlos de Bariloche, Argentina. La batería fue grabada por Hernan Ambrosino, en el estudio “El Brujo”, Ciudad de Córdoba, Argentina. El acordeón fue grabado por Eduardo Vilar en el estudio "La Playa", en Paraná, Entre Ríos.

Mezclado y masterizado en estudio “El Hornero” en noviembre de 2020, Buenos Aires, Argentina.

Técnico: César Silva.

Fotografía, arte y diseño: Laura Nitzsche.

Productor fonográfico: Nehuén Rapoport.

Lugar de edición: Buenos Aires, Argentina.

Fecha de edición: marzo 2021.

Músicos que participan en cada obra

Victoria de la Puente: voz en 1,2,3,4,5,6 y 7.

Nehuén Rapoport: voz en 1,3,4,6 y 7; bajo en 1,2,3,4,6 y 7; guitarra en 1,2,3,4,5,6 y 7.

Mario Galván: piano y teclados en 1,2,3,4,5,6 y 7.

Franco Giovos: batería y percusión en 1,2,3,4,5,6 y 7.

Paula Giovannetti: bandoneón en 2.

Matías Jablonsky: flauta en 2,3,6 y7.

Santiago Rapoport: contrabajo en 5.

Carlos “Negro” Aguirre: acordeón y voz en 4.