«Sweet Tooth», el fantástico y esperanzador estreno de Netflix

La estadounidense Susan Downey, productora junto a su esposo y socio, el actor Robert Downey Jr., en la adaptación del cómic "Sweet Tooth", una aventura postapocalíptica centrada en un niño mitad humano-mitad ciervo que se estrena este viernes en la plataforma de streaming Netflix, consideró que la serie "transmite una sensación de esperanza y optimismo" a través de "múltiples narrativas en medio de una historia llena de intriga".

"Creo que nunca vi algo como esto y que no hay nada como esto en la televisión actualmente, así que era la oportunidad ideal", comentó Downey en diálogo con Télam sobre cómo nació la idea de trasladar la historieta original, escrita y dibujada por el canadiense Jeff Lemire y publicada entre 2009 y 2013, a la pantalla chica.

Justamente, "Sweet Tooth" presenta un escenario marcado a la vez por dos eventos, uno trágico -y más cercano al contexto pandémico actual que nunca-, y uno dulcemente fantástico: diez años antes del presente, un virus que aparece misteriosamente provoca cientos de miles de víctimas por una extraña enfermedad, justo cuando todos los nacimientos que ocurren en ese momento son de bebés híbridos entre animales y humanos.

Frente al colapso y la desesperación de la situación sanitaria, la llegada de estos niños y niñas al mundo -cuyo motivo se desconoce- genera un fuerte rechazo y miedo por parte de la mayoría de los supervivientes, muchos de los cuales deciden unirse para darles caza.

Ese es el marco en el que se introduce la historia de Gus, interpretado por Christian Convery ("Legion", "Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo"), el chico-ciervo que creció aislado en una cabaña en el Parque Yellowstone bajo el cuidado de su padre, quien decide criarlo apartado del resto de la sociedad y haciéndole creer que más allá de la reja que los separa, solo hay peligro.

Pero un buen día el inocente Gus se encuentra en el bosque con Jeppard, un intrigante solitario encarnado por el inglés Nonso Anozie ("Game of Thrones", "Dracula"), con el que formará una particular dupla que viajará por un país desolado y hostil mientras descubren a los distintos personajes que lo habitan y conocen sobre sus pasados, y forjan una amistad única que habla, sobre todo, de la importancia del compañerismo ante las adversidades.

Susan Downey, quien junto con su pareja llevan adelante la productora Team Downey, con títulos recientes como la fallida "Dolittle" y la mejor recibida "Perry Mason", revival de la clásica serie televisiva, conversó con esta agencia sobre la génesis de la serie.

P: ¿Qué fue lo que más te atrajo de esta historia?

Susan Downey: Cuando me hicieron llegar el cómic realmente me cautivó esa imagen de un híbrido mitad niño, mitad ciervo, y al leerlo me di cuenta de que es una historia increíble, una gran aventura pero también una hermosa narrativa sobre la esperanza y sobre abrazar las diferencias, y encontrar una familia. Amé la relación que se construye entre Gus y Jeppard, y sentí que era una muy buena línea para contar esa aventura. Hablamos mucho con Jeff Lemire sobre qué era más importante mantener de la original, y qué cosas podíamos cambiar para llegar a una audiencia lo más grande posible. Todos hicimos clic en las mismas cosas, fue muy emocionante.

P: ¿Cuáles fueron esos aspectos fundamentales que rescataron?

SD: El verdadero norte para contar esta historia es Gus y la experiencia de iniciación que vive, conociendo el mundo por primera vez a través de sus ojos y aprendiendo sobre él. Transmite una sensación de esperanza y optimismo, y ese fue uno de los elementos más importantes. Además queríamos que su relación con Jeppard fuera lo más auténtica posible, y Nonso (Anozie) hizo un trabajo espectacular, calibrando episodio a episodio cuánto dejaba que Gus se le acercara. También hay múltiples narrativas, con un elenco increíble que le da vida a personajes muy fuertes, en medio de una historia llena de intriga, así que era la trifecta perfecta para nosotros.

Creo que el mundo del cómic en particular empuja los límites de maneras interesantes, y tomarlos y trasladarlos a la pantalla también es muy atractivo y divertido". Susan Downey.

P: Últimamente parece haber más proyectos basados en cómics o libros que en ideas originales. ¿Por qué creés que la industria está mirando hacia esas fuentes?

SD: Estamos todo el tiempo buscando un buen relato, y podemos encontrarlo hasta en una historia corta o un artículo, donde alguien haya creado algo con algún tipo de principio, desarrollo y final desde el que partir. Hay historias originales que también son fantásticas, pero es interesante tener algo que ya está más o menos armado, y de alguna manera nos da la oportunidad de imaginarlo como algo posible. No sé si hubiera podido visualizar la historia de "Sweet Tooth" si alguien venía a contármela, como sí lo hice cuando leí la historieta. Y creo que el mundo del cómic en particular empuja los límites de maneras interesantes, y tomarlos y trasladarlos a la pantalla también es muy atractivo y divertido.

Jeppard es un intrigante solitario encarnado por el inglés Nonso Anozie ("Game of Thrones", "Dracula"), con el que Gus formará una particular dupla que viajará por un país desolado y hostil.

P: ¿Cómo esperás que el público reciba la serie?

SD: Espero que disfruten de esta aventura increíble, que tiene mucho corazón. Tanto Robert (Downey Jr.) como yo esperamos que la gente pueda juntarse con su familia y mirarla, para nosotros era importante crear algo que funcionara para todas las edades, algo que podríamos sentarnos a ver con nuestros hijos, o que pudiera recomendarle a mi mamá, para ver qué nos deja a cada uno y conversar sobre eso. Sea por el puro espectáculo de verla, o por el misterio e intentar dilucidar hacia dónde va. Quizás por los temas que toca, como intentar encontrar esperanza después de vivir situaciones increíbles, no tener miedo de nuestras diferencias o crear una comunidad propia, son cosas que espero que resuenen.

Agencia Télam