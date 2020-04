Artesanos de Neuquén también piden ayuda al gobierno para pasar la cuarentena

Todos los fines de semana, las primeras cuadras de la avenida Argentina cambiaban su fisonimía. Es que la Feria Provincial de los Artesanos hace 40 años que acompaña y nutre la movida cultural de la ciudad.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, también, por supuesto, suspendió la realización de la feria. Y con ello, una gran cantidad de artesanos quedaron sin su única fuente de trabajo. A más de un mes del inicio de la cuarentena aún no recibieron ayuda gubernamental de ningún tipo.

En la tradicional feria de Neuquén Capital hay 85 artesanos de forma permanente. A ellos se suman los que trabajan de forma itinerante. En la provincia se desconoce el número de trabajadores, pero se estiman que son unos tantos más ya que hay ferias permanentes en varias localidades, algunas de ellas muy importantes.

"Desde el fin de semana anterior a que comience la cuarentena que no tenemos ventas, ni exposición. Ninguno de nosotros teníamos desarrollado nada que no fuera la venta presencial. No vendíamos por internet, no vendíamos a comercios a una escala que nos permitiera vivir, vivimos básicamente de la venta al público", señaló Gabriel Díaz, uno de los artesanos de la feria de Neuquén.

A nivel nacional, los artesanos emitieron un comunicado solicitando ayuda en cuatro ejes: ayuda alimentaria, subsidios para gastos corrientes, subsidios para la reativación de la producción y créditos blandos a tasa 0%.

Eso mismo es lo que los artistas locales solicitaron tanto al gobierno provincial como al municipal: "Les pedimos ayuda a municipio y a provincia, y tenemos certeza que se recibió ese pedido, pero concretamente no hemos recibido nada", confió Díaz en diálogo con RÍO NEGRO.

El artesano neuquino sostuvo, también, que desde el municipio hubo un principio de acercamiento pero limitado a los que tienen residencia en la capital, requisito que muchos no cumple por vivir en ciudades aledañas. Y que ese acercamiento, aún no se terminó de concretar.

"Pasan los días y no hay repuesta. Se empeora la situación porque hay especulación en el aumento de precio, los bancos con las tarjetas refinancian con unos costos altísimos. Hay compañeros que han tenido que vender herramientas, mal vender algunos productos, e incluso compañeros que han tenido que vender muebles para pagar el alquiler. Están deshaciéndose de los bienes que tanto le costaron para poder sobre ponerse a esto", detalló Díaz.

Podemos aguantar un fin de semana de lluvia, dos fin de semana de lluvia, pero al tercero vamos como sea. Entonces esta pandemia nos agarró mal parados a todos, nadie podía esperarse que iba a estar el tiempo que llevamos sin salir de la casa". Gabriel Díaz, artesano

En este sentido, el artesano neuquino agregó que al sector tampoco les sirven las ayudas nacionales. "Los mecanismos de ayuda del gobierno nacional, por una razón o por otra, a los compañeros artesanos se les han negado", resaltó.

La venta online no rinde

Todos los rubros que se vieron afectados por la cuarentena intenta reconvertirse para poder funcionar. Pero en el caso de las artesanías, desde el sector, aseguran que no es un método del todo viable.

"Poner en funcionamiento una venta online que no estaba armada, lleva mucho tiempo. Además las familias, por ahí, no están pensando en comprar artesanías. La venta online es muy limitada", aseguró al respecto Gabriel Díaz, artesano de la feria de Neuquén.

"Publicamos por las redes y se va haciendo lo que se puede, pero no suple de ninguna manera la venta presencial y lass necesidades de una familia", cerró el artista.