Los "desalojaron" y cortaron el puente de Paso Córdoba, en Roca

Durante la madrugada de hoy, entre 30 y 40 familias fueron desalojadas del predio de Paso Córdoba, donde se encontraban tomando tierras desde principios de marzo. También detuvieron a varios vecinos involucrados por lo que los ocupantes decidieron cortar el puente de Paso Córdoba y no se puede transitar hacia la zona sur de la provincia.

Según el relato de los vecinos de la toma “Alma Fuerte”, ubicada detrás de la Avícola Paso Córdoba, la policía de Río Negro junto con el grupo especial COER desalojaron a las 20 personas que se encontraban en el lugar, de forma "violenta y sin una orden judicial".

"Vinieron de manera violenta, hirieron a un niño y se llevaron vecinos detenidos a la Comisaría 21", dijo uno de los manifestantes consultados por RIO NEGRO hace minutos.

Uno de los manifestantes dije que la policía le dejó marcas en el cuello tras el desalojo de esta mañana. (foto: Juan Thomes)

El dueño de la chacra que se encontraba ocupada, Santiago Divina, dijo que en realidad no fue un desalojo sino que se intentó identificar a las personas que se encontraban en el predio. "Fue a las 7 de la mañana. Incluso estaba el COER y no intervino. No hubo heridos pero sí se llevaron unas cinco personas para identificar", dijo el propietario del predio.

Para Divina, el problema es que mucha gente que estaba en la toma "se asustó" y salió corriendo entre las chacras lo que generó mucha alarma.

Durante toda la mañana se pudo observar un impresionante operativo del personal policial en toda la zona cercana a Paso Córdoba aunque hasta el momento no se ordenó ningún desalojo de los manifestantes que se encuentran en el puente, sobre el río Negro, que conecta el Alto Valle con la zona sur de la provincia.

Distintas organizaciones sociales de la ciudad repudiaron el accionar policial, como en el caso de la CTA Autónoma. El secretario gremial de CTA Río Negro, Rodrigo Vicente, señaló: “Repudiamos el accionar de la justicia y del gobierno provincial y municipal por hacer silencio omiso frente a esta situación de vulnerabilidad de las familias y permitir el avance de las fuerzas de seguridad que responden al poder de la justicia adicta por parte del Fiscal Ricardo Romero, siempre detrás de los desalojos en Roca”.

"Se realizaron intentos con el municipio local para dar solución a las familias pero todo cayó en saco roto, es más fácil esperar el accionar de la justicia que solucionar el problema real de los roquenses", continuó el dirigente y aseveró: "Nadie da respuestas a sus ciudadanos, hay que comenzar a discutir el problema habitacional en la comuna y no buscar más culpables".

1/ 7 2/ 7 3/ 7 4/ 7 5/ 7 6/ 7 7/ 7