Así fue la primera etapa del Dakar en Arabia Saudita

Hoy se cumplió la primera etapa del Rally Dakar 2021 en Arabia Saudita y los pilotos argentinos cumplieron una muy buena tarea.

En cuatriciclos, Pablo Copetti se subió al podio y fue el más destacado de los nacionales. Volvió a participar de la legendaria prueba después de estar ausente en las dos últimas ediciones y ratificó que su trabajo en el Prólogo no fue casualidad.

El piloto que durante años estuvo radicado en San Martín de los Andes edificó un impecable trabajo en la etapa inicial, en la que quedó tercero, a 4m 54s del líder Alexandre Giraud, dueño del Prólogo, y a 2m02s de Giovanni Enrico.

Otros dos argentinos terminaron en el Top 5 de la etapa, ratificando que serán grandes protagonistas de la pelea por el título en esta categoría.

Cuarto terminó Nicolás Cavigliasso, quien ganó el Dakar en 2019, después de ser superado por Copetti por apenas un segundo, y el Top 5 lo completó Manuel Andújar, a 1m 09s del mejor de los nacionales.

En motos, hubo tres argentinos entre los diez primeros. El mejor fue Kevin Benavides que, con la Honda oficial, terminó segundo detrás del experimentado Toby Price, en su KTM, a solo 31 segundos.

Franco Caimi, con la Yamaha oficial, finalizó en el séptimo lugar, a 4m 48s de Price, y Luciano Benavides, con la Husqvarna, se ubicó noveno, a 6m 37s.

En autos, el histórico Carlos Sainz consiguió una victoria notable tras un arranque complicado. Consiguió imponerse después de haber avanzado desde el lugar 28 en el que largó luego del complicado prólogo en donde sufrió la pinchadura de un neumático.

