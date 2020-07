Así votarán la reforma judicial los diputados y senadores de la región

El proyecto de reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández, fue enviado ayer al Senado. Así se puso en marcha el debate en el Congreso, con la mayoría oficialista en la Cámara Alta. Entre las iniciativas del proyecto se incluye la creación de una comisión asesora del Ejecutivo para evaluar cambios en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, la unificación de los fueros Criminal y Correccional y Federal Penal de CABA en un nuevo fuero, que pasará a tener 46 juzgados en lugar de 12, la aceleración del sistema acusatorio y la creación de más juzgados federales en las provincias.

Diputados

Luis Di Giacomo Gómez. Juntos Somos Río Negro (RN). “Nos parece útil que se generen estos nuevos juzgados, entones tendremos más rapidez en las causas, y una mejor resolución de estas”.



Darío Martínez, Frente de Todos (NQN). “Acompañamos el planteo del presidente. La sociedad nos reclama una Justicia más ágil y ve en el sistema actual un mal funcionamiento”.



Susana Landriscini, Frente de Todos (RN). “El presidente cumple una vez más con su palabra. La reforma es una de las deudas de la democracia con la sociedad argentina”.



Francisco Sánchez, Pro (NQN). “Es un atropello institucional. Quienes quieren asegurar la impunidad de la vicepresidenta tendrán que rendir cuentas, hoy y mañana”.



Lorena Matzen, UCR (RN). “La reforma es ilegítima y extemporánea. Genera enormes dudas sobre los fines y propósitos políticos escondidos detrás de esta iniciativa”.



Alma Sapag. MPN (NQN). “Es un proyecto del que tuvimos detalles el miércoles. Es prudente estudiar bien el tema con profesionales en la materia primero antes de dar una opinión”.



Martín Soria. Frente de Todos (RN). “Se inscribe en los parámetros que delimitó el presidente para ordenar la relación entre los poderes del Estado”.



David Schlereth. Pro (NQN). “Esta reforma busca lograr la impunidad de la expresidenta Kirchner. No resuelve en nada el servicio de justicia al ciudadano común”.



Ayelén Spósito. Frente de Todos (RN). “Obviamente que toda reforma que permita mejorar la justicia en la Argentina la vamos a acompañar”.

Carlos Vivero. Frente de Todos (NQN). “La reforma fue plebiscitada en la campaña electoral. Es necesaria para dotar de transparencia al sistema judicial”.

Senadores

Alberto Weretilneck. Juntos Somos Río Negro (RN). “El proyecto” permitirá una mejor organización con la unificación de fueros, y la creación de juzgados en las provincias.

Lucila Crexell, Movimiento Nequino (NQN). “Argentina necesita una reforma judicial. Pero no puede ser un acto unilateral. Deberá revisarse si ésta es la que nuestro sistema demanda”.

Silvina García Larraburu. Frente de Todos (RN). “Es una antigua deuda institucional. Debemos evitar la politización de la justicia y la manipulación mediática para garantizar procesos judiciales serios”.



Oscar Parrilli. Frente de Todos (NQN). Hasta anoche no había respondido a la consulta de Río Negro. Hombre de confianza de Cristina Kirchner, se descuenta que acompañará el proyecto.



Martín Doñate. Frente de Todos. (RN). “Este proyecto no es ni más ni menos que el cumplimiento de nuestro contrato electoral y la deuda de consolidar una justicia independiente”.



Silvia Sapag. Frente de Todos (NQN). Hasta anoche la senadora no había respondido a la consulta de Río Negro. Se descuenta que acompañará el proyecto del oficialismo.