El mundo apuesta a la Inteligencia Artificial, Argentina apuesta a la energía

Por Lucía Narbaits (PIN Capital)

Durante los últimos años, una parte significativa de los flujos de inversión globales se concentró en empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y los semiconductores.

Compañías como Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon y Meta no solo lideraron las ganancias bursátiles sino que redefinieron el perfil de los principales índices de Wall Street. El mercado sigue dominado por la narrativa de la inteligencia artificial y el momentum alcista.



Sin embargo, mientras Estados Unidos mira hacia los centros de datos y la próxima generación de modelos de inteligencia artificial, Argentina construye una historia diferente. El mercado local tiene sus motores en otro lado: la energía, minería y el potencial exportador de los recursos naturales de Vaca Muerta.

A nivel global el mercado sigue dominado por la narrativa de la inteligencia artificial y el momentum alcista. El mercado local tiene sus motores en otro lado: la energía, minería y el potencial exportador de los recursos naturales de Vaca Muerta.



Por eso solemos ver que Wall Street cae y el Merval sube, o viceversa. No porque uno esté mejor que el otro, sino porque responden a fuerzas distintas. En definitiva, los índices bursátiles son el reflejo de la economía que los sostiene.

Para entender por qué ambos mercados se mueven diferente, hay que mirar qué hay dentro de cada uno.



El SPY es el ETF más conocido del mundo y replica al S&P 500, el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El mismo está dominado por compañías del sector tecnológico, que representan alrededor del 32% de su composición, y si se suma el sector de comunicaciones —donde cotizan Meta y Alphabet— ese peso tecnológico supera el 40% del total. Las primeras posiciones del índice son empresas que construyen su negocio sobre software, datos e IA: Microsoft, Nvidia, Apple y Amazon.



El Merval, por su parte, es el principal índice bursátil argentino y agrupa a las empresas más negociadas de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dominado por dos sectores principales: energía y bancos. Sus nombres más representativos son YPF, Pampa Energía, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA Argentina. Prácticamente no hay tecnología. Lo que mueve al Merval no son algoritmos ni modelos de lenguaje, sino el precio del petróleo, las tasas de interés y las expectativas sobre la macro argentina.



La diferencia no es un dato menor: es la razón estructural por la que ambos índices pueden moverse a la vez en direcciones opuestas. La comparación se vuelve aún más interesante cuando se pone el foco exclusivamente en el sector energético.

Un fondo global puede tener Nvidia e YPF en la misma cartera sin contradicción alguna: una es una apuesta a la inteligencia artificial, la otra es una apuesta a Vaca Muerta.

En Estados Unidos, el XLE es el ETF de referencia para seguir a las grandes petroleras globales. Sus principales posiciones son Exxon Mobil y Chevron, dos gigantes con operaciones en decenas de países, flujos de caja consolidados y décadas de historia como exportadores maduros. Son empresas que ya atravesaron su etapa de expansión y hoy operan con la lógica de industrias establecidas.



La historia argentina es radicalmente distinta. YPF, Pampa Energía y Vista Energy no representan una industria madura sino una en plena expansión. Lo que el mercado está comprando cuando invierte en estas empresas no es el petróleo que producen hoy, sino el potencial de lo que pueden producir mañana. La producción no convencional en Argentina podría alcanzar un récord histórico en 2026, con proyecciones 16% superiores a las del año anterior.



Dos lógicas de inversión distintas dentro del mismo sector, que explican por qué las acciones argentinas de energía no siempre acompañan al ETF estadounidense, aunque el precio internacional del petróleo afecte a ambos.



Entender esa distinción es fundamental para cualquier inversor que quiera leer correctamente lo que pasa en los mercados, sin caer en la trampa de comparar lo que no es comparable.



Un fondo global puede tener Nvidia e YPF en la misma cartera sin contradicción alguna: una es una apuesta a la inteligencia artificial, la otra es una apuesta a Vaca Muerta. Dos historias diferentes, dos motores distintos, un mismo objetivo: encontrar valor donde otros aún no miran.