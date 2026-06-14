Escocia se regaló un triunfo clave ante Haití y manda en el grupo C del Mundial 2026

Escocia se regaló volvió a un Mundial después de 28 años y se regaló una importante victoria sobre Haití, en un duelo correspondiente al grupo C del Mundial 2026. El partido se disputó en Boston y con este triunfo, el equipo europeo quedó como único líder por el empate en el primer turno entre Brasil y Marruecos.

El duelo fue bastante flojo y se resolvió con un gol accidentado en el primer tiempo para que Escocia celebre una victoria tras 36 años. El conjunto caribeño tuvo más iniciativa, pero sin generar ocasiones claras de gol, más allá de algún acercamiento de Louicius Deedson quién tuvo un remate de zurda que se fue desviado.

Scott McTominay tuvo la primera clara del encuentro antes de los 20, con un disparo en la puerta del área que lo salvó el poste, en medio de un desarrollo parejo y, por momentos, desprolijo.

Después del parate, el gol

Tres minutos después de la pausa de rehidratación, llegó el único tanto del partido. Ben Doak desbordó por el costado derecho, envió el centro al área chica y Che Adams casi anota, pero el arquero estuvo atento para tapar, aunque el rebote le quedó a John McGinn, quién remató mordido, pero la pelota se desvió en Jean-Ricner Bellegarde y descolocó a Johny Placide para poner el 1-0.

La desventaja no hizo caer la ilusión de Haití, que mantuvo la iniciativa y tuvo la chance del empate a los 33, con Ruben Providence y tras un rebote corto de Angus Gunn la tuvo Frantzdy Pierrot, quien no pudo definir.

Haití peleó durante los 90 minutos, pero se quedó sin nada.

Complemento parejo y negocio escocés

El complemento tuvo un inicio muy lento, con ambos evitando cometer errores y los escoceses buscando defender la ventaja con la pelota. Las primeras chances claras en llegaron en simultáneo. Primero hubo un remate cruzado de McGinn que pasó pegado al segundo poste de Placide y en la acción siguiente Haití se perdió el empate, con un centro al segundo palo de Providence, que Wilson Isidor estuvo a centímetros de anotar.

Con el correr de los minutos los nervios crecieron y Haití no abandonó nunca su búsqueda del empate. A los 39 hubo otra opción clarísima, con un cabezazo de Frantzdy Pierrot que pasó pegado al poste del arco de Angus Gunn.

Así, con muy poco, Escocia se convirtió en el líder del grupo C y llegará entonado al partido de la segunda fecha, ante Marruecos. Haití, por su parte, tendrá la difícil misión de enfrentar a Brasil. Ambos partidos serán el viernes 19.