Australia golpeó de contra y venció a Turquía 2-0 en el debut de ambos en el Mundial 2026

Australia comenzó el Mundial 2026 con una victoria clave. En Vancouver, el conjunto oceánico derrotó 2-0 a Turquía en el debut de ambos por el grupo D y dio un paso importante pensando en la clasificación a los dieciseisavos de final.

El encuentro arrancó parejo, aunque la primera situación clara fue para los turcos. Arda Güler remató de vólea tras un centro y Patrick Beach respondió con una gran atajada para sostener el cero. En la jugada siguiente llegó el golpe australiano: a los 27 minutos del primer tiempo, Paul Okon-Engstler metió un pase largo preciso para Nestory Irankunda, que dominó, le ganó en velocidad a Merih Demiral y definió al primer palo ante Uğurcan Çakır para poner el 1-0.

¡AUSTRALIA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 27’, Irankunda puso el 1 a 0 de Australia sobre Turquía pic.twitter.com/wlijb0f5ix — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Turquía sintió el impacto, pero siguió buscando, con Guler como su organizador de juego. Minutos más tarde estuvo cerca del empate con un remate de Abdulkerim Bardakci desde afuera del área que pegó en el palo luego de que Beach la rozara con los dedos. Pese al intento de reacción, Australia sostuvo la ventaja y se fue al descanso arriba por la mínima.

En el complemento, el equipo dirigido por el italiano Vincenzo Montella movió el banco y el ingreso de Kenan Yildiz le dio más profundidad por la banda izquierda. El conjunto europeo pasó a jugar más cerca del arco rival y acumuló llegadas, pero nunca terminó de descifrar cómo romper el bloque bajo australiano.

También se notó la falta de una referencia ofensiva. Montella sostuvo durante buena parte del encuentro a Artürkoğlu como delantero pese a ser un futbolista más acostumbrado a jugar por afuera, y el equipo extrañó un nueve de área que pudiera fijar centrales y darle otra presencia dentro del área.

Australia defendió con líneas muy cerradas, por momentos con casi todo el equipo por detrás de la pelota, y apostó a aprovechar los espacios. Así llegó el segundo gol: a los 30 minutos del complemento, Connor Metcalfe encabezó una contra y sacó un zurdazo desde afuera del área al primer palo que dejó sin chances a Çakır para el 2-0 definitivo.

¡AUSTRALIA AUMENTA LA VENTAJA!



Con un tanto de Metcalfe a los 75', Australia supera a Turquía por 2 a 0. pic.twitter.com/uhWw9034rB — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Con este resultado, Australia alcanzó a Estados Unidos en la cima del grupo D y ambos quedaron con tres puntos tras la primera fecha. Turquía y Paraguay, en tanto, todavía no sumaron y quedaron obligados a reaccionar rápido.

En la próxima jornada, los oceánicos se medirán ante los anfitriones, mientras que los turcos enfrentarán a los dirigidos por Gustavo Alfaro en un duelo clave para mantenerse con chances de avanzar: además de los dos primeros de cada zona, clasifican a dieciseisavos de final los ocho mejores terceros del torneo.