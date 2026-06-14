La Legislatura de Río Negro, con ocho legisladores sin bloques, y los entretelones de una jornada de tensión

En la reunión de Labor Parlamentaria se registraron fuertes cruces, pero sin ningún entendimiento. Foto: Marcelo Ochoa

Ocho legisladores rionegrinos no tienen bloques en la Legislatura. Tampoco lo tendrán por ahora. Así lo decidió la mayoría de la comisión de Labor Parlamentaria, que bloqueó inicialmente a las bancadas de Creo Río Negro y La Libertad Avanza.

Esa decisión político-institucional también dejó sin efecto práctico las autorizaciones otorgadas por el vicegobernador Pedro Pesatti, quien había reconocido esos espacios en diciembre y en abril, respectivamente.

Esas resoluciones siguen vigentes y mantienen cierto reconocimiento administrativo, aunque sin el estatus parlamentario que pretendían alcanzar.

Esta conclusión llegó el miércoles después de una jornada de alta tensión, con discusiones ásperas, gestos exagerados y hasta amenazas cruzadas entre referentes del poder provincial.

Ese día, Labor -presidida por Pesatti e integrada por los jefes de bloque— llegó a reunirse con un asunto aún irresuelto para el oficialismo: la constitución de los dos nuevos bloques, habilitados por el vicegobernador pero resistidos por el gobernador Alberto Weretilneck. Este rechazo se concentra esencialmente en la representación del diputado Aníbal Tortoriello (Cambia Río Negro).

Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Gabriela Picotti reclamaron para conformar el bloque Cambia Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

El desenlace quedó alineado con la pretensión del mandatario: la Legislatura continuará con su organización actual y no reconocerá otras bancadas.

El acta final, que firmaron Pesatti y el resto de la Comisión, consigna la adopción de un “criterio suspensivo” respecto del reconocimiento de ambas bancadas. El texto invoca los antecedentes históricos de funcionamiento de la Legislatura y admite la existencia de una mayoría en Labor que rechaza esos “criterios utilizados hasta ahora”. Esta situación se mantendrá “hasta tanto se pueda alcanzar una síntesis entre los distintos puntos de vista”.

Integración 7 Bloques constituyeron la actual Legislatura en diciembre del 2023. No tendrá modificación, según lo resuelto.

La redacción resulta deliberadamente ambigua. Sin embargo, hay una certeza: el documento evita referencias a la derogación de las resoluciones del vicegobernador.

La versión definitiva fue planteada por Pesatti luego de rechazar otro borrador, mucho más explícito en la limitación de sus facultades. Ese texto establecía que los únicos bloques serían los constituidos al inicio del período legislativo y que cualquier nueva conformación tendría “carácter excepcional”, sujeta a la “aprobación de la mayoría de Labor Parlamentaria”.

Weretilneck, Pesatti y Lopez. Un alineamiento pleno de otros tiempos del oficialismo. Foto Archivo/M. Ochoa.

Esa propuesta había sido acercada por el titular de JSRN, Facundo López, con el respaldo previo del PRO, Primero Río Negro, la UCR y el ARI.

Este intercambio de posiciones y el entendimiento surgió de un encuentro reservado entre Pesatti y López, posterior a la reunión de Labor, marcada por fuertes cruces.

En este ámbito, López ratificó la oposición definitiva del oficialismo a las habilitaciones formalizadas por el vice. Descartó antecedentes utilizados en situaciones similares y admitió que el posicionamiento de JSRN respondía a una decisión política: el oficialismo no convalidaría acciones en pos de su debilitamiento.

La conformación de la Legislatura es un tema cerrado, pero la tensión sigue abierta. JSRN logró su propósito político y Pesatti evitó una derrota formal.

Mientras tanto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) apeló a argumentos jurídicos para cuestionar las facultades del presidente de la Legislatura. La discusión escaló rápidamente y Pesatti reclamó la posibilidad de trasladar el conflicto al recinto.

“Vamos al recinto. Yo bajo, hablo y nos incendiamos todos”, lanzó el vicegobernador. Nadie pareció dispuesto a asumir semejante exposición ni el riesgo de una votación abierta.

Para entonces, las partes se habían alineado. Los peronistas José Luis Berros (Vamos con Todos) y Daniel Belloso (PJ) se posicionaron con Pesatti. Antes, Mansilla, Juan Martín (PRO), Javier Acevedo (ARI) y Lorena Matzen (UCR) habían argumentado y ubicado juntos a JSRN.

Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala se fueron recientemente del bloque de Juntos. La oficialista Lorena Yensen aparece en el centro de la fotografía. Foto: Marcelo Ochoa.

La reunión osciló entre momentos de máxima tensión y otros de búsqueda de entendimiento. La disputa parecía no tener salida, pero, finalmente, se acordó trabajar en un plan de consenso, a cargo de Pesatti y López.

En la discusión en Labor, el vicegobernador esbozó un contrataque: una organización parlamentaria ajustada a las propuestas de la última elección. No avanzó en detalles, pero su interpretación otorgaba vida al bloque de la alianza Cambia Río Negro y exigía reunificar a los actores del PRO y el ARI.

De los ocho legisladores alejados, cinco son de la inicial constitución de la bancada del PRO; dos de Juntos Somos Río Negro y uno de Primero Río Negro.

La idea luego tomó forma de proyecto de resolución, valiéndose del artículo 46 del Reglamento Interno, que establece que los “bloques representarán a los partidos o alianzas que impulsaron su elección”.

Otro documento circuló y fue la nota presentada por el PRO que cuestiona el aval del vice a Cambia Río Negro y formula consultas sobre su funcionamiento, planteando si hay cargos designados, como los de secretarios Legislativo y Administrativo.

La conformación legislativa es tema cerrado, pero la tensión sigue abierta. El oficialismo preservó el esquema pretendido en la Legislatura, mientras Pesatti logró evitar una derrota formal. Lo convenido políticamente desactivó una crisis inmediata.

Los legisladores que no tienen espacios

No integrar ningún bloque tiene dificultades políticas y funcionales, a partir de quedar al margen de los canales parlamentarios.

Esa privación genera obstáculos para el acceso a la información y la participación en la Legislatura. No tendrán, por caso, representación en Labor, que es la comisión de los jefes de bancadas donde se define el temario de tratamiento en los proyectos en el recinto.

Actualmente, ocho legisladores dejaron sus bloques originales y no disponen de espacios legislativos.

Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza, electos por la alianza Cambia Río Negro, se distanciaron enseguida de la PRO por diferencias en su propia conformación institucional. En diciembre los siguió Gabriela Picotti y se sumó al grupo liderado por Aníbal Tortoriello.

César Domínguez se apartó de Primero Río Negro y, finalmente, se ubicó en La Libertad Avanza y pidió una bancada por esa fuerza. Después, desde el PRO, se incorporaron Claudio Doctorovich y, más tarde, Martina Lacour.

Los otros dos legisladores que no tienen pertenencias son las recientes bajas de Juntos Somos Río Negro: Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti. Ellos declararon no tener definido el nuevo destino, pero, obviamente, pensaban en su espacio.

Fueron reubicados en otros despachos y corridos en el recinto. La señal de su salida del oficialismo quedó también en claro cuando el jueves el presidente de la bancada, Facundo López, informó del corrimiento de González Abdala de la integración del Consejo de la Magistratura y esa vacante fue ocupada por Silvia Morales.