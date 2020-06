Asumió Guaita, ganador del concurso que dividió al Tribunal Superior de Neuquén

Juan Ignacio Guaita juró esta mañana como Director de la Oficina Judicial Penal de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén.

Ganó el concurso respectivo del que participaron 5 candidatos. En la votación final se impuso por 3 votos contra 2 de Veridiana Vieira Sapag.

Esa votación dividida en una acalorada sesión fue uno de los motivos de la renuncia de Oscar Massei al Tribunal Superior de Justicia, tal como adelantó Río Negro y según reconoció en la única entrevista que dio desde que tomó la decisión de dejar el cargo.

Guaita es un hombre de estrecha confianza del exgobernador Jorge Sapag, fue subsecretario de Derechos Humanos durante su gestión.

Vieria Sapag es hija de Elías "Gringo" Sapag y sobrina del exmandatario.

El Colegio de Jueces de Neuquén había sido consultado sobre este concurso y no había expresado ninguna preferencia en particular por ningún candidato o candidata. Algunos estaban cómodos con el vicedirector a cargo, David Ojeda, quien participó pero no llegó a la final.

Los votos

A favor de Guaita votaron Alfredo Elosu Larumbe, quien dio los argumentos, Oscar Massei y Soledad Gennari, otra exfuncionaria de Sapag (fue asesora general de su gobierno).

Por Vieria Sapag lo hicieron Germán Busamia y Evaldo Moya.

La Oficina Judicial es un cargo estratégico para el funcionamiento del sistema penal. El director no toma decisiones propias de un juez ni de un fiscal, pero les organiza la agenda y su agilidad es vital para que el circuito de trabajo se mueva con fluidez.