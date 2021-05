Atacaron a reconocido abogado de Cutral Co cuando caminaba por el skate park

Un reconocido abogado de Cutral Co sufrió una agresión con un arma blanca mientras caminaba el domingo por la tarde en la zona del skate park, en el barrio industrial de Cutral Co. El hombre fue sometido a una intervención quirúrgica y se mantiene internado. No hay hasta el momento personas demoradas por esta agresión y la policía analizará las cámaras que están instaladas en el sector.

La información fue confirmada por el comisario mayor Claudio Vinet. Se indicó que el domingo, alrededor de las 19:30 un vecino, de 72 años caminaba en cercanías del skate park cuando fue abordado por una persona, quien le asestó una herida punzo cortante en la zona inguinal. "Fue sin mediar palabra y ahora se averigua a fin de establecer las circunstancias porque no se le sustrajo ninguna pertenencia", aclaró.

La policía inició la intervención alrededor de las 22, porque del hecho en cuestión fue informada en primer término la fiscalía local que le dio paso a los uniformados. "Nos anoticiamos a través del poder judicial porque la familia notificó a la fiscalía primero y luego la policía intervino. Esto retrasa la investigación porque cuando concurrimos al Skate park es un lugar abierto, amplio y no encontramos ningún indicio de interés para la causa", describió. Ese sector es utilizado por muchos vecinos para realizar las actividades físicas y recreativas.

De todos modos, se hará un relevamiento de las cámaras urbanas y de las que pudieran tener particulares en el sector. El abogado de una prolongada trayectoria en la zona, debió ser sometido a una intervención quirúrgica ante la agresión sufrida. Se encuentra internado y se recupera de la agresión.

El comisario Vinet indicó que no se descarta ninguna hipótesis si fue una agresión en ocasión de robo u obedece a otra situación.