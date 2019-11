“Ataque urbano” de trap y hip hop en Neuquén

Batalla tras batalla en los “Give me that beat”.

Muchos chicos, pero también chicas. Ropa suelta y muchas gorras. Es lo que a simple vista se verá en la tarde de mañana cerca, muy cerca, de la Vuelta de Obligado.

Es que a las 15, la sala Alicia Fernández Rego abrirá sus puertas para una nueva edición de “Give me that Beat”, un encuentro de hip hop que ya suma dos ediciones en su historia y que mañana irá por la tercera.

El centro, por supuesto, serán las batallas de freestyle en las que podrán inscribirse, en el momento y de forma gratuita los que quieran. Pero también habrá shows de artistas locales, DJs y una clínica dictada por Kandyel del sello Good Life Records.

Mc fara será la presentadora del evento, Eme será el DJ que aportará todo el arte musical y Ronin será el protagonista del show de rap que tendrá lugar durante la tarde.

Lo distintivo de este “Give me that beat” es que será el primero que estará inscripto en un programa provincial que pretende sistematizarlo y potenciarlo.

Se trata “Ataque urbano”, una incitativa de la Dirección Provincial de Acción Cultural en Contextos de Vulnerabilidad.

Los DJ también dirán presente en esta ocasión.

Albana Paz López, la responsable del organismo señaló: “La idea es hacerlo en cuatro puntos de la ciudad. El primero es en el centro para convocar y que sea reconocido, pero el año que viene vamos a hacerlo en otros puntos de la ciudad”.

“Este evento se viene haciendo hace dos años pero hoy es una actividad dentro de un programa. La idea es que no sea un evento aislado”, agregó Paz López.

Además, la funcionaria destacó que la idea es crear y sostener un espacio de visibilización e inclusión para los jóvenes de la región. “El hip hop abarca un grupo etario que son los jóvenes y adolescentes, entonces éste también es un espacio de contención, para compartir e intercambiar”, destacó ella.

Y claro, es que el mundo del hip hop crece a pasos agigantados en el país, y Neuquén no es la excepción. “La idea es convocar a todo el hip hop que hay en Neuquén, que hoy está muy instalado y hay mucho. En Neuquén se le está empezando a dar mucha presencia”, señaló la funcionaria provincial. Este nuevo “Give me that beat” comenzará cerca de las 15 y llegará a su fin a las 21.

¿Cómo es una batalla de freestyle?

El freestyle es un estilo de rap o trap en el que las letras fluyen de manera improvisada, o como es el caso de las batallas cuando fluyen en contestación de la “provocación” de uno de los participantes de la competencia.

En el “Give me that beat” se utilizará la modalidad de uno vs. uno, y por supuesto habrá un jurado que decidirá quién será el ganador. En caso de empate, tendrá lugar una réplica, una ronda extra a modo de desempate.

Antes de iniciar el evento, los interesados en participar de las batallas podrán inscribirse gratuitamente. Luego de cerradas las inscripciones se formarán las duplas a competir y comenzarán las rondas que serán eliminatorias.

Quienes obtengan el primer puesto de las distintas batallas se clasificarán a la Copa Patagonia, que se desarrollará en San Martín de los Andes y al “Underlord”, la competencia a realizarse en Bariloche. Y también ganarán una grabación en el estudio Good Life Records.

En tanto, quienes queden en los segundos puestos, clasificarán al “Underlord”, de Bariloche.