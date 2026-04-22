Nuevo mapa en la fiscalía de Neuquén: recambio de nombres y funciones

El ingreso de tres nuevas fiscales del caso en Neuquén capital será el motor de una reestructuración profunda que el fiscal general José Gerez planifica desde hace tiempo, y que se concretará en los próximos días.

Los cambios tienen que ver con la implementación del plan provincial de regionalización del Poder Ejecutivo al que adhirieron el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal.

A dos de las nuevas fiscales ya les aprobaron el pliego en la Legislatura: Lorena del Carmen Juárez y Paula Yerfino. Sólo resta que Gerez les fije la fecha de juramento. La tercera, Julieta González Schlachet, pasó este martes por la comisión de Asuntos Constitucionales donde respondió un breve interrogatorio de los diputados, y su pliego será tratado -y se supone que aprobado- en la próxima sesión.

Según pudo saber diario RÍO NEGRO, Juárez dejará la fiscalía de Robos donde se desempeñó como asistente letrada y pasará a la de Homicidios, donde trabajará con sus colegas Guadalupe Inaudi, Lucrecia Sola y Andrés Azar. No se descarta algún movimiento más en esta unidad.

En cuanto a Paula Yerfino, que proviene de una fiscalía de Mendoza, se incorporará a la unidad de narcocriminalidad donde ya están María Eugenia Titanti y Silvia Moreira. Al igual que en el caso de Homicidios, podría producirse algún un reacomodamiento más.

Por último, González Schalecht tendrá a su cargo tres áreas: delitos ambientales, derechos de los animales, y ejecución penal.

«Construir una sociedad más justa»

La candidata estuvo ayer unos minutos en la comisión A de la Legislatura. Recibida en Mendoza y radicada en Neuquén desde 2016 dijo que «tengo el compromiso y la voluntad de trabajar desde este espacio para la construcción de una sociedad más justa en la provincia donde decidí criar a mi hijo».

«Tengo un compromiso ético con la construcción de una sociedad más justa» y «desde el ministerio púbico fiscal puedo lograr esa construcción», agregó.

A preguntas de los diputados, respondió que «tenemos una ley de medio ambiente reglamentada por más de 20 decretos, quiere decir que gran parte de la normativa es por decreto». Añadió que «la actividad hidrocarburífera está muy regulada, pero tendríamos que trabajar en un Código Ambiental para la provincia».

Sobre la ley de glaciares, opinó que «tiene tensiones con la Constitución, hay que ver cómo se resuelven en la práctica. Faltó debate».

Dijo que si hubiera sido diputada, habría votado en contra.