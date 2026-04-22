Narcotest a jueces en Neuquén: la Asociación de Magistrados podrá participar como veedora de los sorteos

El Poder Judicial de Neuquén comenzará con los controles «antidoping» a jueces, fiscales y defensores. Los sorteos para seleccionar al personal serán semanales.

El sistema permite que una funcionaria o funcionario sea testeado más de una vez al año.

El Ejecutivo reglamentó en febrero la ley que establece los narcostest obligatorios y sorpresivos a quienes desempeñan cargos de conducción en el Estado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anticipó que iba a diseñar su propio protocolo y finalmente lo aprobó este mes.

Cómo será el mecanismo

La dirección de Gestión Humana del Poder Judicial deberá remitir cada tres meses al departamento de Salud Ocupacional el listado actualizado de personas alcanzadas por la ley, que constituirá el padrón institucional de referencia. Según se informó oficialmente a Diario RÍO NEGRO, son 200 aproximadamente, incluidos vocales, el fiscal general y la defensora general.

La selección será por sorteo (el sistema puede ser con bolillero o informático) y se aplicará una codificación númerica del personal. Lo realizarán funcionarios del departamento de Gestión Humana y/o de la dirección de Salud Ocupacional. La Asociación de Magistrados podrá nombrar a un veedor o veedora, que deberá guardar reserva.

La primera vez se escogerá al 25% del padrón (50 personas al azar). Ese porcentaje no se definirá en un único acto, sino que se distribuirá en sorteos semanales que se harán durante el trimestre. A partir del segundo período, el padrón estará compuesto por un 20% de jueces y funcionarios que nunca salieron y un 5% que ya fue testeado. Esto habilita la posibilidad de que una persona sea examinada más de una vez en un año.

Las citaciones se enviarán por correo electrónico a la casilla institucional con una antelación no mayor a 24 horas corridas. Allí se detallará el lugar, día y horario de la práctica. Cuando concurran deberán presentar su DNI y firmar una declaración jurada. En caso de que estén consumiendo medicación que pueda alterar el resultado tendrán que advertirlo.

Quienes sean seleccionados serán testeados en Salud Ocupacional o en las sedes del Cuerpo Médico en el interior.

El resultado se comunicará de forma inmediata. El costo de la práctica se descontará de los haberes.

Si se confirma el positivo, el departamento de Salud Ocupacional lo informará a la dirección de Gestión Humana (la ley prevé que puede caberle sanciones) sin perjuicio de que adopte medidas tendientes a la «recuperación y rehabilitación», dice el protocolo.

Las sustancias que se buscan en estos narcotest son: metabolitos de opioides, de cannabinoides, de cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, MDMA y MDA, benzodiacepinas y barbitúricos.