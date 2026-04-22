Weretilneck-Pesatti: la espera, el gesto y el pensamiento interno del vice

El gobernador y el vice. El último encuentro ocurrió en la sesión legislativa del 1º de marzo. Este miércoles, posiblemente, vuelvan a encontrarse en el Aniversario de Viedma. Foto: M. Ochoa.

El oficialismo está pendiente de los movimientos en el sexto piso de la Legislatura. Se espera la reacción del vicegobernador Pedro Pesatti después de la reciente maniobra de renovación de la conducción de JSRN, que lo apartó de esa estructura partidaria.

Hay monitoreo e inquietud por la posibilidad de que el quiebre político escale.

Así, el gobernador Alberto Weretilneck desplegó un gesto de hermandad y anunció la “conformación del Instituto de Planificación, creado por una ley del 2015, a partir del interés de Pesatti, pero nunca se conformó, situación que el vice recordó en febrero para exponer la falta de planificación provincial.

«Tengo tiempo» y «otro engaño»

El viedmense no movió aún piezas. No aceptó -por ahora- hablar con los medios de la resolución partidaria. “Tengo tiempo”, repitió en las charlas internas y audiencias con allegados.

No se muestra sorprendido por el camino elegido por Weretilneck; sí potencia su enfado al mostrarse víctima de “otro engaño. Volvió a faltar a la palabra. Dijo públicamente que íbamos a hablar y no lo hizo. Son formas, y la política es pura forma”, insiste mientras calibra sus palabras según su interlocutor de turno.

El gobernador y el vice -posiblemente- vuelvan hoy a encontrarse en los actos del Aniversario de Viedma-Patagones. Será otro encuentro obligado.

“Esto es más Weretilneck, más achicamiento”, opinó del recambio dirigencial frente a un grupo de íntimos reunidos en la oficina mayor del último piso de la Legislatura. “Son más jóvenes que yo, pero tienen más años en el gobierno”, desacreditó la renovación del gobernador mientras agregó sobre la ausencia de pensamiento propio.

Sus conclusiones son terminantes y quienes lo oyeron ya no creen en lazos reales con el oficialismo. Igual, el vice mide su camino. “Voy a esperar, estoy pensando y trabajando alternativas”, les dice.

La discusión definitiva

Tal vez, un directo y público enfrentamiento institucional signifique el capítulo decisivo y eso podría ocurrir el martes próximo cuando Labor Parlamentaria se reúna por la sesión del jueves 30. En la reunión anterior, en febrero, se dejó pendiente la funcionalidad de la bancada Cambia Río Negro, alineada con el diputado nacional Aníbal Tortoriello.

La resolución de creación fue firmada en diciembre por Pesatti, pero falta su plena operatividad, como su inclusión en Labor. Ese paso fue bloqueado por la bancada oficialista. Su presidente, Facundo López, adelantó la oposición -en especial, del gobernador- y el voto contrario si se insistía. Entonces, en esa oportunidad, se acordó postergar la decisión político-institucional para la próxima reunión, lo cual, ocurrirá el martes próximo.

Nada se modificó y, en todo caso, se complicó. La prometida constitución del Instituto de Planificación tampoco muestra signos de distensión.

“El tema para mí está decidido. La resolución (del bloque) está firmada. Ellos deberán oponerse”, apuntó Pesatti cuando le advirtieron del choque inevitable.

Este miércoles, en Viedma, en el Aniversario de la Comarca, seguramente, Weretilneck y Pesatti volverán a encontrarse. Será otro encuentro obligado.