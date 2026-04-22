Viedma y los primeros colonos: una historia que nace del fuerte y se extiende hasta hoy

A orillas del río Negro, Viedma y Carmen de Patagones comparten un origen común que se remonta al 22 de abril de 1779, cuando el marino español Francisco de Viedma y Narváez fundó el Fuerte del Carmen. Aquella avanzada, en plena expansión hacia la Patagonia, marcó el inicio de una historia atravesada por el esfuerzo de los primeros colonos, el vínculo con los pueblos originarios y las dificultades propias de habitar un territorio aislado.

Poco antes, el explorador Basilio Villarino había recorrido el río en busca de condiciones favorables para el asentamiento. La elección del lugar no fue casual, una zona estratégica, cercana a la desembocadura, que permitía tanto la defensa como la subsistencia.

Los primeros pobladores y el origen maragato

Ese mismo año comenzaron a llegar los primeros contingentes de pobladores, provenientes en su mayoría del norte de España. Aquellas familias, que darían origen a los llamados «maragatos», iniciaron una vida marcada por la dureza del entorno, la lejanía de otros centros urbanos y las limitaciones de recursos. La economía se sostenía con lo que ofrecía el territorio, agricultura, ganadería, pesca, sal y comercio incipiente.

Entre esos primeros pobladores se encuentra la familia Otero, llegada en 1781, apenas dos años después de la fundación. Su historia, como la de tantas otras, forma parte de ese entramado inicial que dio origen a la región. Durante décadas, ambas márgenes del río funcionaron como una sola comunidad, con Viedma como el «Barrio Sud» de Carmen de Patagones, hasta consolidar su identidad propia hacia fines del siglo XIX.

El paso del tiempo estuvo marcado por avances y retrocesos. Las inundaciones, como la devastadora crecida de 1899, obligaron a reconstruir la ciudad prácticamente desde cero. Sin embargo, la persistencia de sus habitantes permitió que Viedma se consolidara como capital del territorio primero y, desde 1955, de la provincia de Río Negro.

En ese largo recorrido, la memoria de las familias pioneras sigue siendo una pieza clave para comprender el presente. En ese sentido, recientemente se realizó un reconocimiento a los primeros colonos, con especial mención a la familia Otero, a partir del trabajo de investigación llevado adelante por su descendiente, Susana Otero.

«La búsqueda de mis raíces, una vez encontrada, me llevó a investigar las razones que movilizaron a los españoles a migrar a la Patagonia», explicó. En ese camino, relató que indagó en el contexto geopolítico de Europa y España, recurriendo a diversas fuentes y archivos. «El museo Emma Nozzi cuenta con muchísimo material, allí me ayudaron a armar la historia de mi familia, que después tuve que constatar con documentación de la parroquia del Carmen, la Catedral de Viedma y los registros civiles de Viedma y Patagones».

Su investigación no solo reconstruyó la historia familiar, sino que también permitió identificar a parte de los primeros pobladores de la zona. «Debemos honrar a nuestros antepasados por el sacrificio, el esfuerzo y la resiliencia que tenían para afrontar las vicisitudes diarias. Gracias a ellos estamos acá», sostuvo.

A partir de ese trabajo, Otero realizó un audiovisual que presentó inicialmente en Carmen de Patagones y que luego, por iniciativa del vicegobernador Pedro Pesatti, fue llevado también a Viedma. Para ello, profundizó la investigación sobre los primeros pobladores de la margen rionegrina.

La danza y el arte acompañaron el homenaje a los primeros pobladores. Foto: gentileza.

Según detalló, su familia llegó en uno de los primeros contingentes tras la fundación del fuerte, y años más tarde accedió a tierras en la región. Entre las familias beneficiadas se encontraban, además de los Otero, apellidos como Fernández, García Gómez, Vérez y Ureña, que forman parte de ese núcleo inicial que dio forma a la comunidad.

La historia de Viedma vuelve a sus orígenes, una ciudad nacida de un fuerte, atravesada por el río y construida por hombres y mujeres que, con esfuerzo y perseverancia, sentaron las bases de lo que hoy es la capital rionegrina.