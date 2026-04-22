Río Negro sumará profesionales de la Salud de todo el país tras el examen de residencias

Río Negro concluyó ayer su primer examen de residencias en Cipolletti y la Ciudad de Buenos Aires. Tras la baja del programa nacional, el Ministerio de Salud provincial diseñó una evaluación propia para cubrir 73 vacantes.

En esta primera tanda rindieron 135 postulantes para especialidades de medicina y enfermería (95 en Cipolletti y 40 en CABA), con el objetivo de ocupar sus cargos el 1 de julio en hospitales de la provincia. El 28 de abril será la instancia virtual en la cual rendirán 37 postulantes anotados en kinesiología, salud mental comunitaria y salud pública veterinaria.

«Este es un examen 100% provincial con diseño de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y las escuelas de Salud y Enfermería», destacó el licenciado Cristian Inzunza, coordinador de la sede Cipolletti en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Por su parte, la decana de la Facultad de Medicina, Silvia Ávila, resaltó la importancia de la unión entre el sistema de salud y la universidad: “Son nuestros médicos, son los que nos van a atender cuando vayamos a una salita o cuando vayamos a un consultorio, y son también quienes van a ser docentes de la Facultad”.

El 28 de abril será la instancia virtual. Foto: Flor Salto.

Ávila explicó que la universidad «no es solo una fábrica de profesionales». «Tenemos una interacción permanente con las instituciones de salud porque propendemos a mejorar la calidad de la formación de residentes«, explicó. Según la decana, este contacto fluido es clave para que los futuros especialistas conozcan las oportunidades del sistema.

Hospitales con residencias 8 son los centros de salud de Río Negro donde están distribuidas las vacantes entre Bariloche, Cipolletti, Viedma, Roca, El Bolsón, Las Grutas, Sierra Colorada y General Conesa.

El interés por las especialidades críticas: testimonios de los profesionales de la Salud que rindieron

El operativo, organizado por el área de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud, habilitó en total 172 postulantes: 116 en medicina, 19 en enfermería, 25 en salud mental comunitaria y 12 en kinesiología, para disputar 73 vacantes disponibles. Sobre la definición de los lugares, Ávila explicó que “la cantidad de cupos que se establece depende de las necesidades, pero también de las posibilidades reales de formación que tenga cada lugar.

Anestesiología se posicionó como la especialidad con mayor demanda en las planillas de inscripción, seguida de cerca por cirugía y pediatría. Valentina es de Venezuela y rindió en la región, explicó que su elección por la especialidad nace en el interés por la dinámica que tiene: «Me gustan las cosas que son prácticas y que requieren análisis en tiempos cortos; el paciente entra y si ocurre algo tenés que buscar dónde está el problema y cómo actuar de inmediato».

Para otros postulantes, la decisión pasó por evitar la rutina del consultorio externo. Marcos señaló que Anestesiología le permite trabajar con «pacientes agudos», destacando que no le atrae el seguimiento de pacientes crónicos. En esta misma línea, Estefanía recordó que su vocación se confirmó durante la práctica: «Siempre me gustó, pero cuando hice la rotación me di cuenta de que es definitivamente lo que más me gusta».

El examen duró cuatro horas y contó con un múltiple choice de 100 preguntas. Foto: Flor Salto.

La decana Ávila advirtió que captar estos perfiles es urgente ante el déficit de profesionales en áreas troncales. «La cantidad de especialistas que se forman no alcanza a cubrir a quienes dejan de trabajar por jubilación; es un fenómeno nacional», indicó. Por ello, el sistema busca atraer a profesionales tanto de la provincia así como del resto del país. Por ejemplo, Ignacio que es Salta y optó por las residencias de cirugía.

La amplitud de la convocatoria también atrajo a interesados en Salud Mental Comunitaria y otras especialidades como Ginecología. Ana Laura de Córdoba explicó que eligió a Río Negro por sus políticas públicas: «Es una especialidad que no existe en mi provincia, siempre me interesó mucho la labor familiar y cómo la salud mental está cambiando todo el tiempo».

En tanto, Ailén de Bariloche valoró que Tocoginecología se encuentra en su localidad y le permite ver «todas las etapas de la vida, desde adolescentes hasta adultos mayores» como así también trabajar tanto en consultorios y en cirugías.

Río Negro abrió este año 18 residencias entre especialidades médicas y no médicas. Entre las opciones se registraron anestesiología, cirugía general, clínica médica, medicina general, ortopedia y traumatología, pediatría, tocoginecología, neonatología, terapia radiante y diagnóstico por imágenes. A la vez, hubo postulaciones para salud mental comunitaria, kinesiología y salud pública veterinaria.

Enfermería: una evaluación diseñada para la realidad provincial

El sector de enfermería también experimentó cambios significativos en este llamado, con un examen que dejó de ser nacional para adaptarse a las necesidades locales. «El 100% de los coordinadores e instructores participamos en el diseño. Enfermería tuvo su propio examen hecho por y para enfermeros«, detalló el licenciado Cristian Inzunza, resaltando que esto permitió un enfoque mucho más cercano a la práctica diaria en los hospitales de la provincia.

«Nosotros tenemos prácticas de cuidados críticos y en cuarto año tuve las prácticas y me encantó mucho lo que se hace», explicó Laura que rindió para las residencias de Enfermería. «Más allá de que muchas veces en Cuidados Críticos las personas están con una pérdida muy importante de su autonomía, el poder brindarles cuidados en esas situaciones y ver como van progresando es muy importante. Además, en los neonatos aplica el cuidado holístico, trabajas con tu paciente y su familia», detalló la profesional.

Las residencias se desarrollan en hospitales públicos y centros médicos que tienen convenio de formación con la Provincia.

La oferta incluyó especialidades de alta complejidad como Cuidados Críticos Neonatales y de Adultos, además de Enfermería Familiar y Comunitaria. Según Inzunza, el diseño local permitió que el equipo técnico pusiera el foco en «la realidad que se vive en Río Negro». Este ajuste curricular busca garantizar que los 19 enfermeros que aspiran a las vacantes cuenten con las herramientas específicas para los nodos de Bariloche, Roca o Viedma.