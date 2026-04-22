Pasividad anticipada en Neuquén: el nuevo régimen para los estatales busca consenso en la Legislatura

El proyecto para generar un régimen de pasividad anticipada en la administración pública de Neuquén comenzó a generar repercusiones en la Legislatura, donde podría tomar estado parlamentario en la sesión de este miércoles.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la conducción provincial de ATE, con su secretario general, Carlos Quintriqueo, a la cabeza.

El dirigente fue recibido por un nutrido grupo de diputados, entre los que hubo varios representantes de la oposición, desde la UCR a Unión por la Patria. También estuvo presente un aliado del oficialismo, el legislador de Avanzar Francisco Lépore.

Pasividad anticipada para estatales: la propuesta de ATE

De acuerdo a la redacción que presentó el gremio, la medida busca reparar la situación de los empleados estatales que superaron en al menos cinco años la edad jubilatoria, pero siguen trabajando por falta de aportes.

En ese contexto, el régimen de pasividad anticipada propone pasar los agentes a retiro y continuar pagándoles su sueldo habitual hasta que finalmente completen los años pendientes con el sistema previsional.

Entre los trabajadores impactados, estaría el personal que cumplió funciones bajo los términos de la ley 2128 o fue parte de algún programa laboral de la Provincia como el plan jefes y jefas de hogar.

«Hablamos de trabajadores que fueron vulnerados en sus derechos»

Uno de los diputados que estuvo en la reunión con Quintriqueo fue Juan Sepúlveda del MPN. Consultado por Diario RÍO NEGRO, dijo que «obviamente» acompañará el proyecto y remarcó que funcionará como una suerte de reparación para «mucha gente que trabajó, pero no incorporó aportes».

«Hablamos de trabajadores que fueron vulnerados en sus derechos», añadió el legislador, quien denunció la presencia de una importante cantidad de empleados que «todavía no puede ir a su casa a descansar» aunque superó ampliamente la edad jubilatoria de la ley 611 del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

Respecto a la posición que tomará el partido provincial, comentó que aún no se llegó a un acuerdo. No obstante, dijo que la definición podría darse en la reunión que el bloque tendrá este miércoles a las 9.

Mónica Guanque (Democracia Neuquén), otra de las diputadas que asistió al encuentro con ATE, también anticipó su respaldo a la medida.

Incluso, según le dijo a este medio, pedirá una moción de preferencia durante la sesión de hoy para darle premura al tratamiento. «Queremos mejorarlo un poco, porque creemos que el límite de cinco años es mucho», dijo y agregó: «Tenemos gente de 80 años que no puede seguir esperando más».

Cautela y reparos

Más cauta, en cambio, se mostró su compañera en el interbloque Neuquén República, la diputada de Brenda Buchiniz (Cumplir). En diálogo con este diario, evitó precisar una posición y se limitó a decir que acompañará el tratamiento. «Luego cada uno hará sus aportes o consideraciones», añadió.

En el oficialismo tampoco hay una postura unánime, al menos hasta ahora.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO con fuentes de Comunidad, la bancada que responde al gobernador Rolando Figueroa todavía no tomó una decisión acerca de la iniciativa.

Desde el PRO, a su vez, manifestaron reparos. «Lo tengo en estudio pero seguramente no voy a acompañar un régimen de excepción más para jubilaciones», dijo al respecto el diputado Damián Canuto.

Pasividad anticipada para estatales en Neuquén: el camino del proyecto

El proyecto tomaría estado parlamentario este miércoles. De no recibir una moción de preferencia, como dijo Guanque, lo más probable es que sea girado a la comisión de Trabajo, que preside Lépore.

Este cuerpo tiene previsto reunirse una vez más antes de fin de mes, el 28 de abril. Por ahora no se informó si el esquema será uno de los temas a discutir ese día.

ATE informó que los trabajadores beneficiados por la pasividad anticipada serían unos 3.000 en toda la provincia. Actualmente el sindicato se encuentra haciendo un relevamiento para determinar con precisión el número de agentes alcanzados.

Del universo mencionado, desde la entidad gremial explicaron que la amplia mayoría son mujeres. «Muchas entraron en el programa de jefas de hogar o en educación como porteras y cocineras», agregaron.

El programa prevé cubrir las vacantes que eventualmente se generen de acuerdo a las necesidades de la administración pública. El proceso administrativo para otorgar la jubilación, además, se activaría de forma automática una vez que se hayan completado los aportes previsionales pendientes.