Necrológicas de hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Chanqueo, Elisa Falleció en Gral Roca a los 83 años de edad. Sus familiares participan el fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura el 19/04 en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

Pintado, Francisca Falleció en Gral Roca a los 93 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Helios de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 HS en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.