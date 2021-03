ATEN dejó el acampe en Casa de Gobierno esperando una convocatoria

El miércoles ATEN comenzó una permanencia en Casa de Gobierno como parte de las actividades del paro que llevan adelante para reclamar por una mejor oferta salarial. Estaba previsto que el acampe se extendiera hasta el lunes cuando el sindicato docente de Neuquén se comenzará a reunir para definir la continuidad o no del paro que llevan adelante desde el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, ayer los docentes suspendieron la medida con la esperanza de ser convocados por el gobierno provincial.

El año pasado, los docentes no tuvieron ningún aumento, ni mesa de negociación. Este año, la negociación no llegó a buen puerto. Los docentes rechazaron las ofertas de Provincia, al considerarlas insuficientes. Y el propio gobernador Omar Gutiérrez aseguró que se ofreció el máximo y que hasta junio no habrá nueva oferta.

Con este panorama, el sindicato docente comenzó un paro el mismo día que estaba previsto el inicio del ciclo lectivo y, hasta el momento, no lo interrumpió. La medida de fuerza continuará hasta la semana que viene cuando se vuelvan a realizar las asambleas y plenarios que decidirán la continuidad o no del paro.

Sin embargo, el acampe y la permanencia, que comenzó el miércoles y que incluyó el bloqueo de todas las entradas de la Casa de Gobierno, cesó en la noche del viernes como muestra de voluntad de negociar. El sindicato docente, espera que en estas condiciones puedan ser convocados a dialogar.

"ATEN valora profundamente el acompañamiento y apoyo de decenas de organizaciones sociales, las comunidades educativas, las familias que se acercaron a Casa de Gobierno. El Pueblo de Neuquén sabe que ATEN tiene casi 40 años de historia de luchas por el derecho social a la educación. Más de 23 mil de docentes en toda la provincia necesitamos que el gobierno de Omar Gutiérrez se siente a dialogar", dice el comunicado del gremio docente.

"La mesa de negociación salarial es lo que exigimos al gobernador. Por eso, desde ATEN suspendemos la permanencia en Casa de Gobierno el día de hoy (por el viernes), esperando una convocatoria formal para seguir discutiendo nuestros salarios y condiciones de trabajo. Más de 200 mil estudiantes en toda la provincia esperan la resolución de este conflicto", cierra el mensaje que explica el porqué del cese de la medida adoptada.