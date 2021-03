Gutiérrez dijo que no habrá otra oferta salarial para los docentes en Neuquén

El gobernador aseguró que el gobierno no accederá a los aumentos solicitados por ATEN (foto Forencia Salto)

"Lo que tenemos es todo lo que hay”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez hoy al cerrar la oportunidad de una contraoferta salarial para los docentes, que cumplieron esta semana el inicio de clase con cinco días de paro.

Según el cronograma de ingreso presencial a las aulas, el lunes 10 deberán volver a las escuelas el segundo ciclo del nivel primario. Y de los secundarios, el segundo y tercer año del ciclo básico medio y técnico.

Aseguró que el ofrecimiento salarial “es el paraguas hasta el mes de junio, en junio nos volvemos a juntar”, sostuvo.

El gobernador habló por LU5, y al ser consultado por una oferta superadora que está solicitando el gremio para recuperar salario por la falta de actualización salarial en 2.020, contestó que el gobierno “no puede duplicar, como se pretende. Es impagable”.

Sostuvo que un incremento como el planteado por ATEN provocaría un déficit en las cuentas que la actual administración no podría sostener hasta fin de año. "La pauta establecida está sujeta a que lo aprueben los gremios y 3 ya lo aprobaron. Esto está en proceso de liquidación y pago" insistió.

“Aprovechemos esta situación para ir recuperando la confianza y que los niños puedan volver a las escuelas. Está en juego el degranamiento educativo (por el cierre escolar por los contagios), nunca pasó esto. Cada día que pasa es un día que podemos volver”.

Insistió en que “este es un año distinto”, al tiempo que admitió que si bien no hubo recomposición salarial o aumentos progresivos por inflación el año pasado, se compensó “con 2 bonos compensatorios, así como se incorporan otras sumas en marzo".

Agradezco a los docentes que están regresando a las clases presenciales" Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén

Gutiérrez habló largamente de que tras un ciclo completo el año pasado en el que no hubo clases presenciales, el regreso a las aulas requería del “máximo esfuerzo”. Reiteró que en pandemia “hubo gente que dejó de cobrar porque perdió el trabajo” e insistió en que "la cuestión presencial está por delante, estamos poniendo el máximo esfuerzo para lograr que vuelva el proceso de reconstrucción de confianza".

Sostuvo que el 3 de marzo hubo docentes que volvieron a las aulas "con temor, con inseguridad, sin estar vacunado", y dijo que "no hubo especulación" con la aplicación de las vacunas para los maestros, sino que se definió vacunar al 20 % porque "ponemos sobre la mesa todo lo que tenemos".

"La pauta salarial probablemente no sea la que están reclamando, pero no nos van a llevar a ofertar algo que no podamos cumplir", insistió.

Es importante que los problemas entre adultos, los discutamos entre adultos El proceso de vuelta presencial, es paultino" Dijo el gobernador en referencia al regreso escalonado que se inicia este lunes