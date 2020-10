Atención: sigue la Marea Roja en el Camino de la Costa

Hace 10 días atrás, el Laboratorio de Salud Ambiental confirmó la presencia de toxina paralizante de moluscos (Marea Roja) en playas del Camino de La Costa.

Nuevamente se reiteró el pedido a la población que continúa vigente la veda para la extracción de Moluscos Bivalvos y Gasterópodos, en la zona de playas de Caleta de los Loros, Pozo Salado y Bahía Creek.

Salud de Río Negro sostiene el alerta solicita consumir moluscos bivalvos y gasterópodos solo de establecimientos habilitados.

¿Cómo actúa la toxina?

La toxina rápidamente absorbida actúa como un bloqueador neuromuscular por interferencia enla conducción del sodio.

Los síntomas dependen de la concentración de la toxina en el marisco y de la cantidad de marisco contaminado ingerido. Pueden desarrollarse rápidamente, de 30 minutos a 2 horas después de la ingesta del marisco. Comienzan con una sensación de hormigueo o quemazón de los labios, de la lengua y de la cara con progresión gradual hacia el cuello, brazos punta de los dedos de las manos, piernas y dedos de los pies. Luego ocurre un entumecimiento y los movimientos voluntarios resultan difíciles. Puede aparecer afasia, salivación, cefalalgia, sed, náuseas y vómitos. Las victimas están conscientes y vigilantes durante toda la enfermedad.

En casos severos, es común la parálisis respiratoria, y la muerte ocurre si no hay soporte respiratorio. Cuando éste se aplica dentro de 12 horas de exposición, generalmente la recuperación es completa, sin efectos colaterales. En casos raros, debido a la acción hipotensora de la toxina, puede haber muerte por colapso cardiovascular, pese al soporte respiratorio.

Recomendaciones

• No recolectar moluscos y/o mariscos en las playas para el consumo familiar.

• No adquirir preparaciones elaboradas con mariscos (conservas, ensaladas, paellas, etc.) en puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica.

• Comprar o consumir mariscos solo en pescaderías, restaurantes o locales de comidas debidamente habilitados.

• Dado que las toxinas producto de las mareas rojas no se destruyen con el agregado de limón, vinagre o alcohol ni se inactivan con la cocción, lo más seguro es consumir alimentos que cuenten con los análisis sanitarios de organismos oficiales competente.

• Ante cualquier duda puede consultar a la Unidad Regional de Epidemiologia Salud Ambiental Viedma, en Estrada y Lamadrid, al teléfono 02920- 425300 o a la Dirección de Salud Ambiental al teléfono 430007.