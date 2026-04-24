Récord histórico: las exportaciones mineras argentinas superan los US$2.400 millones en el primer trimestre de 2026 

La actividad minera en Argentina alcanzó en el primer trimestre de 2026 su máximo histórico, superando los USD 2.400 millones exportados gracias al fuerte desempeño del oro, la plata y el litio.

Las exportaciones mineras de Argentina han alcanzado un hito sin precedentes. Según el último Informe Mensual de Exportaciones Mineras, durante el mes de marzo de 2026 el sector generó US$830 millones, lo que elevó el total acumulado del primer trimestre a US$ 2.409 millones. Estas cifras no solo representan un récord histórico para el país, sino que consolidan a la minería como un pilar fundamental de la economía nacional, abarcando el 11,2% de las exportaciones totales argentinas en lo que va del año.

El crecimiento es exponencial: el valor exportado en marzo aumentó un 70,9% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado trimestral muestra un salto del 81,6% interanual. Para dimensionar la magnitud del fenómeno, el nivel actual se sitúa un 158,1% por encima del promedio registrado entre los años 2010 y 2025 para este mismo periodo.

El predominio de los minerales metalíferos

El segmento de los minerales metalíferos continúa siendo el motor principal de la actividad. En marzo, este rubro aportó US $635 millones (76,5% del total minero), impulsado por un incremento interanual del 61,3%.

El oro se mantiene como el principal producto de exportación con US$ 532 millones en marzo. Su crecimiento del 51,8% se explica tanto por el aumento de precios internacionales como por un incremento del 68% en los volúmenes enviados al exterior.

La plata registró un salto notable del 137,4% en marzo, sumando US$ 91 millones, producto de una combinación de mejores precios y mayores cantidades exportadas. En lo que respecta al cobre y otros, aportaron US$ 12 millones adicionales durante el mes analizado.

En el acumulado trimestral, los metalíferos ya suman US$ 1.919 millones, donde el oro representa el 65% del total exportado por el sector y la plata el 13%.

Litio: Un crecimiento sin pausa y récords propios

El litio reafirma su posición estratégica en la canasta exportadora. En marzo, las ventas al exterior de este mineral alcanzaron los US$ 182 millones, logrando un crecimiento interanual del 134,3%, lo que representa un récord histórico para dicho mes.

Actualmente, el litio ocupa el segundo lugar entre los minerales más exportados de Argentina, representando el 22% de la torta minera mensual. En el acumulado de los primeros tres meses, el sector del litio ya ha generado US$ 456 millones (un 124,6% más que en 2025), con un aumento en las cantidades exportadas del 52,3%.

Destinos principales

Suiza, China, EE.UU. y Canadá, 87%, 726 millones. Mientras resto del Mundo, 13%, 104 millones

A diferencia de los metales y el litio, el resto de los productos mineros —que incluyen minerales no metalíferos como boratos y rocas de aplicación como cales— experimentaron una leve caída. En marzo, este rubro sumó US$ 13 millones, una baja del 9,7% interanual. En el trimestre, la disminución acumulada es del 15,1%.

En cuanto a los socios comerciales, el mercado minero argentino está altamente concentrado: Suiza, China, Estados Unidos y Canadá explicaron el 87% de las exportaciones en marzo. Estos destinos demandan principalmente minerales metalíferos, absorbiendo el 76% de este rubro en el trimestre. Otros mercados relevantes que completan el mapa exportador incluyen a India, Corea del Sur, Alemania, Finlandia y Bulgaria.