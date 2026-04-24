Exploración de metales críticos en Argentina: después de 50 años, reactivan el yacimiento Huemul en Mendoza

La empresa canadiense, Jaguar Uranium Corp. anunció el inicio formal de su plan de exploración en el Proyecto Huemul. El proyecto abarca un distrito de uranio, cobre y vanadio de 27.700 hectáreas en la provincia de Mendoza, centrado en la primera mina de uranio en producción de Argentina.

Esto se produce en el contexto de dos recientes hitos que validan directamente la posición de Jaguar: el Instrumento Marco entre Estados Unidos y Argentina para Asegurar el Suministro de Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026 en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en Washington, y el propio Acuerdo de Colaboración de Jaguar con el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia de Mendoza.

El mismo fue firmado en marzo, que establece una cooperación formal entre el gobierno y la empresa en todas las propiedades de la Compañía en Mendoza.

El Proyecto Huemul es una propiedad de exploración y antigua operación a escala de distrito de 27.000 hectáreas ubicada en la zona minera favorable de Malargüe, en la provincia de Mendoza. El proyecto se centra en la histórica mina Huemul, puesta en marcha en 1955 y operada de forma continua hasta 1975 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, con aproximadamente 130.000 toneladas de mineral procesadas en la planta de Malargüe. Las leyes históricas de cabeza de 0,21% de uranio, 2,0% de cobre y 0,11% de vanadio resaltan la naturaleza polimetálica del distrito.

El proyecto alberga mineralización de uranio, vanadio y cobre en un yacimiento clásico alojado en arenisca y es un modelo reconocido a nivel mundial asociado con importantes reservas de uranio, junto con múltiples prospectos de exploración adicionales en todo el paquete de concesiones que nunca se han probado con métodos modernos.

Centro estratégico de minerales críticos

Desde la compañía consideran que la naturaleza de yacimiento maduro del proyecto Huemul y su avanzado desarrollo, dada la producción histórica de la mina, se ajustan al alcance de las posibles opciones de financiamiento estadounidense, dado que el activo ha estado históricamente en producción y se cree que la producción cesó a mediados de la década de 1970, en parte debido a los bajos precios del uranio, más que por razones geológicas o metalúrgicas.

El 4 de febrero de 2026, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, convocó la primera Reunión Ministerial de EE. UU. sobre Minerales Críticos en Washington, D. C. En dicha reunión, el Subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, firmaron el “ Instrumento Marco para la Garantía del Suministro en la Minería y Procesamiento de Minerales Críticos ”

El acuerdo establece un marco destinado a facilitar la cooperación y el apoyo a los proyectos argentinos de minerales críticos que cumplan con los requisitos, incluyendo la posibilidad de solicitar financiamiento a través de instituciones como el Banco EXIM y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC), sujeto a los criterios de elegibilidad, la debida diligencia y los procesos de aprobación aplicables.

El proyecto Huemul de Jaguar alberga tres metales prioritarios en un mismo distrito (uranio, cobre y vanadio), lo que, según la empresa, representa precisamente el tipo de proyecto para el que se diseñó el marco, con una clara vía hacia la exploración moderna. La empresa tiene previsto presentar un Estudio de Referencia Ambiental el próximo mes, tras lo cual se iniciarán las actividades de exploración.

Fases del programa de exploración

La compá{ia ha diseñado un programa de exploración inicial en varias fases para avanzar sistemáticamente en el Proyecto Huemul, tras la finalización de la presentación del estudio de referencia.

Fase I — Verificación de datos y modelo geológico: Muestreo de control riguroso y revisión sistemática de todos los datos históricos de trincheras de operadores anteriores; compilación de un modelo geológico de escritorio para establecer una base precisa para la estimación moderna de recursos.

Fase II — Prospección a escala de distrito: Cartografía superficial y prospección en todo el área de concesión para confirmar y delimitar la extensión de la mineralización de uranio-cobre-vanadio, guiándose por los resultados de la Fase I y el modelo geológico.

La empresa ya anunció una ventaja operativa formal tras firmar un Acuerdo de Colaboración con el Ministerio de Energía y Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza, el organismo gubernamental con autoridad reguladora directa sobre la exploración y la actividad minera en la provincia donde se ubica el Proyecto Huemul.

El Acuerdo de Colaboración establece un marco formal para la cooperación continua entre el Ministerio y la Compañía, que abarca: asistencia técnica y profesional en estudios geológicos, ambientales, legales, de ingeniería, económicos y financieros; intercambio estructurado de información; capacitación y desarrollo profesional; y coordinación de prácticas ambientales, sociales y comunitarias asociadas con la actividad minera.