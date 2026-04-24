La apuesta de crecimiento de Plaza Huincul está en la infraestructura y el trabajo

Plaza Huincul cumple seis décadas de su institucionalización, aunque su historia se remonta al descubrimiento del petróleo en 1918. Ese grupo de familias que se aglutinaba en cercanías de las vías del ferrocarril y la Ruta 22, pudo ser reconocida como unmunicipio incipiente en 1.966. Hoy cuando se celebran a los 60 años de ese acto, el municipio festeja el crecimiento sostenido, el desarrollo de la infraestructura y la expectativa con su vinculación a Vaca Muerta.

El intendente Claudio Larraza se muestra orgulloso de transitar este momento histórico, en el sillón municipal, donde a pesar de estar viviendo desde muy joven “nunca imaginé que podía ser intendente de la ciudad que me dio todo: mi familia, mi trabajo todo. Por eso mi celebración es doble”.

La gestión transita los dos años y siete meses, con una mirada y objetivos basados en la mejora de la infraestructura, el desarrollo de la educación, y la búsqueda y el apoyo de la inversión externa. Todo lo anterior con un “pilar inamovible” como el fortalecimiento de la gestión institucional.

Larraza repasó la agenda y planificación de las obras para la ciudad, pero antes recalcó: “No nos tenemos que olvidar de dónde venimos, con años de postergación en infraestructura, por ejemplo”.

En este sentido, dijo que surgen propuestas a diario y nuevas miradas: “Es ahí donde te dan más energías para continuar con lo muchísimo que falta en Plaza Huincul”. Dotar a la ciudad de los servicios básicos para lograr que las inversiones lleguen, en un contexto nacional difícil, y que favorezcan la inserción laboral tan buscada.

Una combinación entre los sectores público y privado para generar la creación de puestos laborales es otra línea de la labor diaria en el municipio huiculense. El empresariado local está incorporado también en los proyectos municipales.

El intendente Claudio Larraza transita la mitad de su período. (Foto: gentileza)

“Necesariamente tenemos que dotar a Plaza Huincul de infraestructura, de seguridad jurídica, sobre todo que existe en la provincia, y por ende en el municipio. No cambian las reglas de juego de un día para otro y eso es lo atractivo en nuestra comarca y la provincia”.

Larraza sostiene que es necesario estar preparados para las oportunidades laborales que puedan abrirse con el desarrollo de Vaca Muerta, y por esta razón es que su administración pone tanto énfasis en la capacitación en todos los frentes. “La idea es tener a nuestros huinculenses listos para trabajar”, subrayó.

Por esa razón destaca que Huincul será la única ciudad de la provincia que tendrá una extensión del Instituto Vaca Muerta –IVM-.

Otro objetivo es el trabajo en el parque industrial que se ubica a pocos kilómetros antes de llegar a Plaza Huincul y que es fundamental en la agenda del municipio. “Está sobre dos rutas importantísimas, está sobre la nacional 22 y conseguimos gestionando con Bentia, una salida desde el parque hacia la ruta provincial 17, ganando tiempo y distancia que, para la industria, es fundamental”, dijo el intendente.

Por otra parte, las necesidades de viviendas y de los servicios esenciales fueron y son preocupación desde el primer momento de la gestión. El intendente explicó que, en Plaza Huincul, existen aproximadamente 7.200 viviendas familiares, 250 industriales y unas 100 institucionales como oganismos oficiales.

“Si hacemos un promedio de una familia tipo de cuatro personas, hablamos de una población de 28 mil habitantes. Entonces hay una necesidad habitacional mayor porque tenemos una lista de más de 1.300 personas que requieren una casa”, mencionó Larraza. A ese dato se le suma el listado de solicitud de terrenos.

“Nuestra política ha sido, y se ha cumplido, que no hemos entregado un lote sin servicios. Todo lo asignado cuentan con los servicios”, dijo. Larraza describió que en 2023 “Huincul tenía barrios enteros en el casco urbano, sin ningún servicio”, y esa situación empezó a ser revertida.

“Lo único que tenemos en la mira y en objetivo es brindar bienestar para la localidad de todas las formas posibles, porque es nuestra obligación”, Claudio Larraza.

La obra pública es uno de los pilares de la administración huinculense. (Foto: Cecilia Maletti)

El desarrollo del parque Perito Moreno

El parque Perito Moreno, situado hacia el sudoeste del ejido urbano tendrá muchos cambios. “Está en el corazón de Huincul y es un desarrollo que al estado municipal le es extremadamente útil”, mencionó.

Existe la convicción de finalizar el proyecto previsto –un gimnasio municipal- se hará por etapas porque es necesario fijar prioridades, como las redes de gas o cloacales para las familias. Aquí estará instalada la pileta semiolímpica, obra que anunció el gobernador Rolando Figueroa en el discurso de apertura de sesiones en la Legislatura en marzo último.

El proyecto de obras planteadas se mantiene con las canchas para fútbol, voley, basquet al aire libre e interno. En el mismo sector se construyen parrillas para permitir un espacio recreativo destinado a las vecinas y vecinos.

En esta zona está el barrio Universitario que celebrará el aniversario con la sede comunitaria. A pesar de la antigüedad no contaba con un espacio propio para las actividades de la vecindad. “Todo esto con administración y un municipio ordenado. Nunca hemos dejado de pagar los sueldos a los agentes. De hecho, hubo meses que hemos pagado el último día del mes”, especificó el jefe comunal.

La obra del colector Norte permitirá ampliar la red cloacal. (Foto: Cecilia Maletti)

Colector Norte y la futura planta de tratamientos de residuos cloacales

Desde julio de 2025 se ejecuta la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, en la zona de chacras. Es un proyecto millonario que se financia entre el municipio huinculense y su vecino cutralquense porque los efluentes producidos en las dos ciudades tienen un destino común.

Como parte de este proyecto, cada municipio debe hacer las obras específicas que luego derivarán en la planta común a las dos ciudades. En ese esquema, Plaza Huincul ejecuta el denominado colector norte que se espera concluir en septiembre próximo.

“Es muy importante para nosotros porque esto permitirá, después de 37 años que las familias del barrio Norte tengan el acceso a las cloacas”, afirmó. Larraza detalló que es una barriada que se ha expandido mucho y están radicados en el lugar.

El desarrollo de barrio Norte, se suma al crecimiento de otros sectores como Berbel como Altos del Sur que ha decir del propio jefe comunal, pasó a ser en el barrio más popular de Plaza Huincul.

La comuna inició hace meses atrás la obra del tendido de cloacas en barrio Norte y que se conectará al colector Norte. En esta instancia, los trabajos están a 20 metros de ingresar a la planta de tratamiento de líquidos cloacales. La futura planta de tratamiento cloacal tendrá capacidad para procesar en dos o tres décadas y absorber la población de 120 mil habitantes, donde la actual es de 50 mil pobladores.

“En estos 60 años quiero recordar el tiempo que lleva y lo trabajoso que es realizar obras. Construir una escuela lleva tiempo. Se debe hacer el proyecto ejecutivo, elegir un lugar, después hay que hacerla, terminarla, vestirla. Entonces son todos tiempos que debemos respetar”, subrayó.

Finalmente, Larraza señaló que se trató priorizar la llegada de los servicios esenciales, pero que todas las barriadas estén alcanzadas por la obra pública.