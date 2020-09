“Aún hay mucho por explorar en la Patagonia y muchos dinosaurios por descubrir”

Rodolfo Coria nunca fue un niño que se divirtiera con juguetes de dinosaurios. Pero después de pasar sin agrado por la carrera de veterinaria, decidió estudiar para ser profesor y a la vez se ofreció como voluntario en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Empezó haciendo dibujos de los animales prehistóricos que iba descubriendo el pionero de la paleontología José Bonaparte, y desde entonces no se despegó más de esa disciplina. Fue director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, donde hay una réplica tan exacta del dinosaurio del Argentinosaurus que asusta a los visitantes. Coria descubrió especies que eran desconocidas y durante 21 años participó en el exitoso rescate del fósil de embrión de dinosaurio mejor conservado del mundo, que se encontraba en Auca Mahuevo, Neuquén. El fósil había sido robado y vendido en el mercado negro en el extranjero. Coria es el nuevo director de la licenciatura en paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro en General Roca.

P- ¿Cómo se enseña hoy a encontrar dinosaurios y otras especies?

R- Hoy tenemos acceso a información y a tecnologías que hace 40 años no existían. Tanto la enseñanza como las prácticas de la paleontología han cambiado. Nos concentramos en temas más específicos y no solo en la descripción de las especies. Se considera más a los fósiles como restos de un organismo que estuvo vivo y no tanto como registro geológico. Trabajamos más equipo: porque nadie sabe hoy lo suficiente para investigar solo. Usamos tomografía computada y microscopía electrónica que nos sirven para conocer más.

P - Descubrió el Argentinosaurus. ¿Es su favorito?

R- No les doy un valor afectivo. Todas las especies tienen relevancia desde lo personal. A veces, por su contribución al conocimiento. A veces por el momento personal en que las descubrimos. Hay historias humanas detrás de cada encuentro.

P- ¿Por ejemplo?

R- Me propuse encontrar un dinosaurio en la Antártida. Sabía que era muy difícil por las características del lugar, pero en colaboración con investigadores del Instituto Antártico Argentino pudimos encontrar a Trinisaura, en la isla James Ross, de la península Antártica.

P- ¿Se sorprende al escuchar falsas ideas sobre los dinosaurios?

R- Por la película Parque Jurásico, mucha gente empezó a interesarse en la paleontología y conoce más sobre las especies. Hay más ideas falsas sobre cómo es la evolución. La evolución es un hecho. Se piensa que las especies buscan transformarse intencionalmente, y no ocurre así. Surgen novedades en una población determinada de una especie. Algunas de esas novedades pueden dar lugar a una especie diferente.



P- ¿Ya se conocen a todos los dinosaurios?

R- Aún hay mucho por explorar en la Patagonia y muchos dinosaurios por descubrir.