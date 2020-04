Aunque investigan a ATEN por protestar, organizaciones irán a Casa de Gobierno

Organizaciones sociales y piqueteras de Neuquén reclamarán respuestas del Estado para sectores vulnerables porque, sostienen, se agravó su situación con la pandemia. Mañana protestarán en distintos puntos de la provincia y llevarán sus demandas a Casa de Gobierno. Afirman que no incumplirán con la cuarentena, en referencia con lo ocurrido ayer con el gremio docente: la fiscalía inicio investigaciones a dirigentes de ATEN por el supuesto delito de no cumplir el aislamiento obligatorio.

"Consideramos que el aislamiento y la cuarentena no inhabilita el derecho a peticionar. Antes de esta medida hemos solicitado reuniones, notas, llamadas, y no han sido atendidas. Entonces es el propio gobierno que incumple la posibilidad de cumplir la cuarentena. Sin condiciones sociales no hay posibilidad de cumplirla", sostuvo César Parra, del Partido Obrero (PO).

Explicó que, a diferencia de otras protestas, no será masiva, sino con representantes de las delegaciones y respetando la distancia social obligatoria y el uso de barbijos.

Las acciones de visibilización de sus reclamos se realizará desde las 10 de la mañana, y tendrán lugar en Chos Malal, Zapala, Cutral Co, Plottier, Senillosa y Neuquén. En el caso de la capital se llevará a cabo en Casa de Gobierno y en la Dirección de Merenderos y Comedores.

Las peticiones que se replicarán en las protestas serán el refuerzo de merenderos y comedores, entrega de módulos alimentarios, apertura y aumento de los programas sociales, aumento de la partida de bonos de gas y entrega de leña, y los kits de higiene y salubridad.

Parra dijo que desde el viernes hay comedores donde no les llegó pan. “Se recibe la misma ayuda en los comedores y merenderos, pese a que se duplicó la cantidad de asistentes en estos espacios desde el inicio de la pandemia”, añadió.

En el comunicado, las organizaciones señalan que a más de un mes de iniciada la cuarentena, las familias sin ingresos o con ingresos muy escasos están sufriendo las consecuencias sociales de la pandemia "por partida doble".

Indican que, por un lado, sufren el parate no pudiendo realizar changas o trabajos eventuales. Por el otro, denunciaron que hay miles de familias y organizaciones sociales que están siendo discriminadas por Desarrollo Social, ya que existe una directiva por parte de este organismo estatal de que toda persona que reciba un beneficio nacional o provincial no tiene derecho a asistencia. "Es perverso, porque nadie puede alimentarse con 5 mil pesos", expresó Parra.