Autoconvocados marcharán el martes en todos los hospitales de Río Negro

Los trabajadores hospitalarios autoconvocados rechazaron los montos que el gobierno rionegrino definió para la liquidación del denominado "Plus Pandemia", al tiempo que anunciaron movilizaciones en toda la provincia para el próximo martes.

Fue luego de una asamblea virtual que se realizó este viernes con la participación del plenario provincial de delegados hospitalarios.

En el encuentro se resolvió "el rechazo total y repudio a la mencionada asignación" ya que "no solo es insultante en cuanto al monto que significará en los ingresos, sino también porque dadas sus características de no remunerativo, no bonificable, no universal y no permanente, entendemos que la medida no da respuesta a nuestro reclamo y no pretende solucionar el conflicto".

Igual medida resolvieron ante el aumento para las jefaturas "por no responder a ningún punto de nuestro reclamo" y la consideraton "una medida divisoria y por no considerar que sea el momento de destinar fondos a tal fin, cuando hay un reclamo salarial de fondo" y que "el gobierno de Río Negro insiste en manifestar que no lo tiene".

Ante esta situación los autoconvocados declararon "la continuidad del conflicto y el refuerzo de las medidas poniendo en evidencia esta situación de destratro y abondono por parte del gobierno hacia los trabajadores, que agudiza el malestar de la Salud Pública Rionegrina y pone en riesgo la salud de la población".