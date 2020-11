Plus Pandemia: significará incrementos del 2 % al 8% en Río Negro

El adicional Plus Pandemia, creado por el gobierno rionegrino por el conflicto hospitalario, será el 30% del sueldo básico bruto. Ese mecanismo se traduce con subas porcentuales de algo más del 2% en los haberes inferiores hasta el 8% en los superiores.

El anuncio derivó en reacciones dispares, desde valoraciones positivas de ATE y de la Asociación de Enfermería (ADERN) hasta fuertes críticas de los autoconvocados y de UPCN.

Esta asignación se abonará con los haberes de diciembre y alcanzará a 7.705 estatales, con la inclusión del personal de Salud de “los establecimientos asistenciales” de Salud; las “residencias de Adultos Mayores” de Desarrollo Humano, como también, de los CAINA y centros de Restricción de Libertad de la Secretaría de Estado de Niñez.

La información oficial precisa el Plus como el equivalente “al 30% de la asignación básica bruta de cada agente”, agregando que no será remunerativa y no bonificable. “En el mismo sentido” subirán también los “montos asignados a las Jefaturas de servicios”.

“Se calcula en forma proporcional para no achatar la pirámide salarial”, reafirma. El Ejecutivo subió salarios con sumas fijas en dos de los tres aumentos aplicados en el año, licuando las mejoras en los haberes superiores. El diseño del Plus Pandemia fija mayores porcentajes en las remuneraciones más altas, procurando correcciones de aquella distorsión.

El haber menor de la ley 1844 -que llega a 42.365 pesos- tendrá “un plus de 1098 pesos”, dice el gobierno. Significa un 2,6 por ciento. La categoría superior -la 20- del mismo régimen -con ingreso de 67.667 pesos- “percibirá 5.722 pesos”, es decir, un 8,5%.

La gacetilla también propone ejemplos con los extremos de la ley 1904 de técnicos y médicos. El haber inferior -categoría 1- tendrá un plus de 1.384 pesos, que es un 3,6% de suba en una remuneración de 38.626 pesos.

En cambio, la mayor asignación del “estímulo Pandemia” será de 8.690 pesos, destinado al grado superior -médico ful time- que tiene un haber superior a los 109.000 pesos. Significa un aumento del 8%.

Las ponderaciones de las partes sindicales

Las ponderaciones positivas fueron de ATE -aún su reparo por el decreto- y la Asociación de Enfermería mientras los autoconvocados rechazaron el Plus, afirmando estar “hartos” del “destrato” de “autoridades y gremios afines”. Agregaron que el Plus y el “reconocimiento” a las Jefaturas” están “alejados” del reclamo, son “insuficientes” y se quiere “generar zozobra y malestar”. Concluye con una invitación a la comunidad para “sume” al “reclamo y al cuidado de la salud pública provincial”.

ATE valoró la decisión oficial y y recordó que el gremio “amplió el número de beneficiarios”.

UPCN consideró “la propuesta” de “irrisoria” y de “ una burla”, y al “gobierno discriminador y deshumanizado”.