Benvenuti desembarca en el Turismo Nacional

Juan C. Benvenuti, una de las figuras del TC, confirmó que el domingo tendrá su debur en la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Bahía Blanca. Gentileza.

Juan C. Benvenuti, quien desde que llegó al TC se convirtió en uno de los pilotos destacados, confirmó que tendrá su estreno en la Clase 3 del Turismo Nacional, que el domingo disputará la primera fecha de su certamen en el autódromo de Bahía Blanca, por lo que será el tercer regional en la categoría.

Benvenuti, de un gran comienzo en el certamen del TC, donde quedó segundo en Viedma, es uno de los pilotos que sólo participaba en una categoría, por lo que desde hace tiempo intentaba tener más actividad, como las principales figuras del automovilismo en Argentina.

Ese objetivo se concretó después de las negociaciones que realizó en silencio con el Alifraco Sport y utilizará en su desembarco en la división principal del Turismo Nacional un KIA Cerato, que en su momento manejó Tomás Urretavizcaya.

El auto fue armado a nuevo por el equipo que lidera Wálter Alifraco y espera ser competitivo con Benvenuti como piloto, si bien se sumará a una categoría tan numerosa como competitiva, en la que son protagonistas los regionales Antonino García y José M. Urcera.

Benvenuti tendrá su estreno en la división principal del Turismo Nacional con un KIA Cerato del Alifraco Sport. Gentileza.

Benvenuti reconoció que «hicimos un gran esfuerzo, pero que en nada interfiere con nuestro proyecto en el TC. Estar con una sola categoría y participar cada tres o cuatro semanas no era lo ideal. El TN me permitirá tener más actividad y será un gran desafío, porque nunca manejé un auto de tracción delantera. Espero responder a todos los que me apoyaron en esta iniciativa.