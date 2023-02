Cancio, Bello y González estarán en el estreno del Rally Argentino

Alejandro Cancio comenzará la nueva edición del Rally Argentino en General Madariaga como candidato a la victoria en la RC2, la categoría más importante del certamen. Gentileza.

El Rally Pagos del Tuyú, que desde el viernes se disputará en General Madariaga por la primera fecha de Argentino, contará con 61 participantes, entre los que se encuentran los regionales Alejandro Cancio, Carlos Bello y Nicolás González.

Serán 20 los participantes que tendrá la RC2, la división elite del Rally Argentino que tuvo numerosos refuerzos, con el ex campeón Cancio como una de las principales figuras, porque no estará Marcos Ligato, quien participará de algunas pruebas pero no estará a tiempo completo.

Entre los rivales que tendrá Cancio se destacan Nicolás Díaz, Augusto D´Agostini, Miguel Baldoni, Martín Scuncio y Gerónimo Padilla. Una de las principales novedades será el estreno del múltiple campeón Federico Villagra. Ocho de los participantes estarán en la denominada Copa.

En la RC MR, que sufrió varias bajas de pilotos que pegaron el salto a la RC2, como Gastón Pastén, Leandro Bonnin y el citado Villagra, entre otros, tendrá 12 participantes, destacándose Bello, con un renovado VW Polo con el que espera pelear adelante.

La otra categoría con presencia regional será la RC5, que tiene 14 anotados. Nicolás González, con un flamante Ford Fiesta se ilusiona con ganar en el estreno, aunque no será una tarea sencilla por la cantidad y calidad de rivales.

Mañana comenzará el relevamiento de los caminos y el viernes se completará. Después, desde las 13.30, se realizará el shakedown en el tramo de Zorzales, de 4,76 kilómetros, y desde las 21 se cumplirá la largada simbólica.

Nicolás González volverá al Rally Argentino con la misión de pelear por el título en la RC5, una de las divisiones más convocantes. Gentileza.

El sábado se cumplirá desde las 9.23 la primera etapa, que contará con tres tramos que se repetirán. El domingo, a partir de las 8.58 se disputará la segunda, con cuatro especiales de velocidad que definirán a los ganadores de la primera fecha del Argentino, que entre el 4 y 6 de agosto tendrá la Vuelta de la Manzana, en Roca.