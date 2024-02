Colapinto quedó lejos en la clasificación de la Fórmula 2 en Bahrein

El piloto argentino Franco Colapinto alcanzó este jueves el decimosexto puesto en la tanda clasificatoria de la Fórmula 2 para la carrera de apertura de la temporada 2024, que se producirá este fin de semana con el Gran Premio de Bahréin en el circuito de Shakir.

Luego de alcanzar el segundo lugar en los entrenamientos de este jueves, a primera hora de Argentina, el pilarense clasificó en la octava fila de la grilla que ordena la largada para las dos carreras (sprint y principal) del viernes y el sábado.

Here's how the top-10 look after Qualifying in Bahrain 👀👇#BahrainGP #F2 pic.twitter.com/yC3HpSsVMf