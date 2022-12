De la Iglesia pidió el pase al TC y espera una respuesta

Lautaro De la Iglesia, quien peleó el título en los dos últimos certámenes del TC Pista, pidió autorización para pasar al TC. Gentileza.

Lautaro De la Iglesia espera ansioso la última reunión de la ACTC para saber si recibirá la autorización que le permita pegar el salto al TC, después de varios certámenes siendo uno de los principales protagonistas del TC Pista, categoría en la que estuvo cerca de ser campeón.

De la Iglesia, quien en el certamen anterior perdió el título y el pase al TC por apenas centésimas en una histórica definición, en volvió este año a meterse en el selecto grupo de playoffs que definió al nuevo campeón.

Como no pudo lograr el título ni ser subcampeón, son los que ascienden como sucedió con Otto Fritzler, el campeón después de una notable campaña, y su escolta Santiago Álvarez, con tiempo De la Iglesia realizó el pedido a la ACTC para pasar al TC, algo que hizo pero sin el resultado esperado antes de comenzar el pasado certamen.

El martes se realizará la última reunión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, donde se decidirá el pedido de De la Iglesia, como de otros pilotos. Lo único definido es que seguirá en el equipo que lidera Rodolfo Di Meglio.

“En el TC o en el TC Pista vamos a estar con Di Meglio, es un profesional con mucha experiencia y pasión, que junto a su equipo me trató muy bien desde que me sumé a su estructura, por lo que seguimos juntos”, destacó el único regional en el TC Pista.

De la Iglesia destacó que “el certamen que terminó hace unas semanas en San Juan me dejó conforme porque fui competitivo, gané una final y estuve entre los candidatos al título, por lo que fue bueno. Está claro, que la intención era ser campeón y no lo conseguí”.

De la Iglesia se ilusiona con el pase al TC con una Dodge y con la posibilidad de seguir en el TC Pick Up como segunda categoría. Gentileza.

El piloto que representa a Neuquén aseguró que “la prioridad es el TC o TC Pista, si es en esta categoría, a pelear por el título. Lo que estoy definiendo con la gente que me acompaña es estar en una segunda categoría. Estamos en gestiones con Leonel Larrauri para seguir en el TC Pick Up, me gustaron mucho las camionetas”.