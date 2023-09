El equipo de Cancio presentó una denuncia y la técnica definirá al ganador del Rally Argentino

El Rally de Jaaukanigás, en Reconquista, tuvo una apasionante definición entre Miguel Baldoni y el neuquino Alejandro Cancio, pero la séptima fecha del Argentino no terminó en el último tramo, porque tanto el ganador como el tercero y líder del certamen Martín Scuncio fueron denunciados. Los comisarios técnicos serán los responsables de realizar, en Buenos Aires, una evaluación del elemento cuestionado después de la presentación realizada por el PS Sport by Cancio que es propiedad del ex campeón argentino y una de las principales figuras del certamen.

El Skoda Fabia de Miguel Baldoni, que apista el equipo Baratecm, y el auto de la misma marca pero EVO de Scuncio, el único que hay en el Rally Argentino del Point Cola, fueron revisados después de la denuncia, donde se pusieron en duda los sistemas de escape de los vehículos.

Detalles reglamentarios

Los autos utilizados en el Rally Argentino tienen que contar con silenciador en sus caños de escape para atenuar la contaminación sonora, tal como lo indica el Anuario General para todas sus categorías, por lo que el uso del catalizador está detallado en el reglamento técnico del certamen publicado en la web de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, que se basa en las normas técnicas de la FIA.

Debido a la dificultad para conseguir las piezas de reemplazo para esos elemento en Argentina, hace meses se solicitó una excepción reglamentaria, con un pacto de caballeros, que terminó después de una reunión realizada entre los responsables de los equipos.

La quita o modificación del catalizador y el silenciador brindaría la posibilidad de conseguir potencia extra en el motor, lo que no sería un problema si es que todos los autos están en las mismas condiciones. En algunos certámenes se acepta esta modificación, por más que desde la FIA se aseguró que no está habilitada. Otro tema importante es que resulta insólito que no exista un reglamento técnico publicado en la web de la categoría y mucho menos la nota escrita que pueda aclarar esta situación, que con seguridad terminará en una polémica cuando se decida si los autos están en reglamento.

Clave para definición del campeonato

No es un tema menor el resultado de la séptima fecha del Rally Argentino, en la RC2 lidera Scuncio con 321 puntos, seguido por Baldoni con 276 y Cancio con 274, por lo que podría convertirse en el nuevo líder a sólo tres fechas del cierre del certamen.