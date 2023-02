El Karting Fórmula Reginense prepara el cierre del certamen nocturno de verano

Ezequiel Tassile se convirtió después de sus dos triunfos en fila en el principal candidato al título en 125 cc. en el certamen nocturno de verano del Karting Fórmula Reginense. Gentileza.

Luego de dos pruebas en fila y una pausa, el sábado desde las 20 se cumplirá la tercera y última fecha del certamen nocturno de verano de Karting Fórmula Reginense, en el kartódromo del Moto Club Reginense en Godoy, donde Ezequiel Tassile buscará el título en la división principal.

Las dos primeras fechas del clásico certamen nocturno fueron un éxito, tanto en la cantidad de participantes que se reunieron en las diferentes categorías como por la notable respuesta de los aficionados.

La última fecha consagrará a los campeones en todas sus categorías. En 125 cc., que es la elite, lidera después de dos victorias en fila Ezequiel Tassile, quien aprovechó el receso para trabajar en su kart. Está escoltado por Ángel De Toffol, a 16 puntos con 30 en juego, y Germán Sosa, a 19.

En 150 cc., que es la más convocante, está adelante Franco Álvarez, quien ganó las dos finales. Aventaja a Martín Casamayor por sólo 6 puntos. En el tercer lugar está Donato Langowski, a 10, por lo que se espera una definición apasionante, con varios candidatos más al título.

El certamen nocturno de verano de Karting Fórmula Reginense tuvo una gran convocatoria en las dos primeras fechas en Godoy. Gentileza.

En master el flamante líder es Javier Casamayor, quien está escoltado por Nicolás Forti, a 13 puntos, y Juan C. Garrido, a 18. En junior manda el campeón Nicolás Ibarguen. Después aparecen Joaquín Prozapas, a 6, y Santiago Marcolongo, a 14. La escuela no es competitiva y no suma para el certamen.