Miles de personas marcharon en Roca en defensa de la universidad pública y en reclamo a la Ley de Financiamiento

Miles de personas marcharon en Roca en defensa de la educación universitaria. Foto: Andres Maripe.

Miles de personas se movilizaron este lunes en General Roca en defensa de la educación pública y en reclamo al Gobierno nacional por el financiamiento de las universidades.

La concentración comenzó en la Plaza Manuel Belgrano y, desde las 18, la columna avanzó por las principales calles de la ciudad. La movilización reunió a estudiantes, docentes, gremios, investigadores y vecinos que expresaron su apoyo al sistema universitario público.

La marcha ocupó más de diez cuadras y se enmarcó en la cuarta jornada federal de protesta impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

Marcha Universitaria en Roca: foto: Andrés Maripe.

“Preferiríamos estar dando clases”

Marite Bernardi, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, aseguró que la situación es crítica.

“Nunca esperamos tener que hacer esto, preferiríamos estar dando clases y cumpliendo con las exigencias del trabajo, pero tenemos que salir a la calle porque no se cumple una ley, lo cual es gravísimo”, expresó.

La docente también manifestó preocupación por la situación salarial de los trabajadores universitarios: “Hace 26 años que estoy dando clases, es lo que más me gusta en la vida y me pone muy triste que haya tantos docentes que están dejando la educación pública o la universidad para ir al sector privado porque no les alcanza para vivir”.

Además, defendió el rol académico y científico de las universidades públicas: “Nosotros no venimos al aula a repetir lo que dicen los libros. Producimos el conocimiento con el que trabajamos”.

Marcha Universitaria en Roca: foto: Andrés Maripe.

“Están destruyendo el futuro”

Gastón Tartaglia, estudiante del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, destacó ser la primera generación universitaria de su familia.

El joven sostuvo que decidió participar de la marcha por el “desfinanciamiento hacia las universidades que está cortando y destruyendo el futuro mismo de la patria”.

Marcha Universitaria en Roca: foto: Andrés Maripe.

Reclamos al Gobierno nacional

A nivel nacional, el acto central se desarrolló en la Plaza de Mayo, donde estudiantes y referentes universitarios reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales cuestionamientos figuran el incumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma —relacionados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles—, la reducción presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores no docentes.

En el documento final leído durante la jornada, las organizaciones exigieron que el Gobierno nacional cumpla “de una vez” con la ley ya aprobada por el Congreso y ratificada en dos instancias judiciales.

La movilización de este 12 de mayo representó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.