Thiago Tirante cayó ante Medvedev y el Masters de Roma se quedó sin argentinos

El Masters 1000 de Roma ya no tiene tenistas argentinos en su cuadro principal. Este martes, Thiago Tirante (69° del ranking mundial) se despidió en los octavos de final tras caer de manera contundente por 6-3 y 6-2 ante el ruso Daniil Medvedev (9° del mundo), en el court central del Foro Itálico.

Con este resultado, el torneo de la capital italiana se queda sin representantes nacionales, mientras que Medvedev avanza a los cuartos de final, donde se medirá ante la sorpresa española, Martín Landaluce.

El partido comenzó con buenas sensaciones para el platense de 25 años, quien jugaba por primera vez los octavos de final en un torneo de esta categoría. Tirante salió decidido, plantó un juego agresivo y logró quebrar el servicio del ex número uno del mundo en el inicio del set.

Daniil Delivers 💪 @DaniilMedWed produces a clinical 6-3 6-2 performance vs Tirante to make his 27th Masters 1000 QF!#IBI26 pic.twitter.com/joysmVVt7A — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

Sin embargo, Medvedev reaccionó de inmediato aprovechando la irregularidad del saque del argentino y los errores no forzados para recuperar el quiebre. Gracias a eso y a una cuota de fortuna, cerró la primera manga en 6-3.

La segunda mitad del encuentro fue un monólogo del ruso. Medvedev quebró de entrada para ponerse 2-0 y obligó a Tirante a jugar bajo constante presión. Aunque el platense estiró la definición, la estrella del tenis selló la historia con un 6-2 tras una 1 hora y 22 minutos de jugo.

A pesar de la amargura por la eliminación, el balance de la semana para Thiago Tirante es sumamente positivo.

Tras disputar un gran torneo dejando en el camino a jugadores de la talla de Cameron Norrie (19°) y Flavio Cobolli (12°), el argentino dará un salto de calidad en el circuito profesional: escalará hasta el puesto 54° del ranking en vivo, la mejor ubicación de toda su carrera.