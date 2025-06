La confesión de Colapinto tras quedar último en la segunda práctica del GP de Austria: “Hay que entender por qué pasa eso”

Franco Colapinto, aseguró que no se sintió cómodo con el auto tras lo que fueron sus presentaciones en las prácticas libres del Gran Premio de Austria. El piloto de Alpine inició este viernes su participación en el Gran Premio de Austria con las dos primeras practicas libres, finalizando en el decimosexto lugar en la primera y último en la segunda.

La confesión de Franco Colapinto tras la segunda práctica del GP de Austria

Tras esta discreta performance, Colapinto afirmó: “No fue muy bien, no me sentí muy cómodo en general. En curvas rápidas, más que nada, que es un poco mi fuerte, no estuve muy cómodo con el auto. Un balance muy diferente de una curva a otra. Nada, hay que trabajar para volver un poco más fuertes mañana”.

“Mejoraron el resto, me está costando en general creo esas curvas un poco más rápidas que tenés que meter freno, volante y tener confianza en el auto, y no la estoy teniendo. Hay que trabajar, pero creo que en general hay un par de cosas para aprender” agregó el piloto argentino.

Además, Colapinto se refirió a como le fue en esta temporada en comparación a su compañero francés Pierre Gasly: “Con mucha nafta fuimos rápidos, más rápidos que Pierre en las dos sesiones así que hay que entender de vuelta el porqué de eso como en Canadá y volver más fuertes mañana”.

“Lo que veíamos al principio del día de hoy, después de la primera prueba libre, que no había muchas opciones para ir en la dirección que quería ir, pero bueno… Hay que buscar otra cosa” concluyó.