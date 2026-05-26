Los cinco beneficios (inmediatos) de tomar agua todos los días

Por Victoria Rodríguez Rey (@victoriarodriguezrey)

El agua es esencial para la vida de todos los seres vivos, para el desarrollo de procesos orgánicos como la digestión, absorción de nutrientes, eliminación de desechos y distribución de esos nutrientes a través del sistema circulatorio. La falta de agua genera desaceleración de la actividad de las células, esto se traduce en disminución de la energía, que puede manifestarse con sensación de cansancio. La Licenciada en nutrición Estefanía Spessot Aguerreberry (MP 6320), actualmente dedicada a la población de adultos mayores, explica la importancia de no descuidar el consumo del agua durante el día para mantener una buena hidratación corporal.

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“Desde el nacimiento se necesita requerimiento de agua, que es a partir de la leche materna o en su efecto de la fórmula si no se puede amamantar al bebé. A medida que vamos creciendo vamos demandando más agua por la estructura y la composición corporal. A partir de los 14 años ya se considera el mismo requerimiento que los adultos”, comparte la profesional de la salud.

¿Cuánta agua tomar durante el día?



Para estar siempre bien hidratados hay que distribuir varios vasos por día. Lo ideal sería llegar entre seis y ocho vasos por día de agua y aún mayor el requerimiento en épocas más calurosas. Aunque durante el invierno también es muy importante para todas las personas la ingesta de líquido.



Las frutas y las verduras también tienen altos requerimientos de agua, por lo tanto si consumimos fuente de vegetales y de frutas a diario, se aporta una buena cantidad de líquido.

¿Por qué es tan importante mantenernos hidratados?



“Tener una buena hidratación va a evitar que se sequen nuestras membranas mucosas como los ojos, la boca y la nariz (beneficio 1). Nos ayuda a regular la temperatura corporal (beneficio 2). Durante el invierno que tenemos tanto frío necesitamos más líquido para poder regular esa temperatura corporal”, explica la licenciada Spessot.

“El agua es el principal componente de nuestro cuerpo que está compuesto por más del 60% de ese elemento, por eso es muy importante ir reponiendo todo ese líquido. Mantener los requerimientos necesarios permite la absorción de los nutrientes, mejora la función digestiva, protege y lubrica nuestras articulaciones, ayuda a eliminar toxinas y los desechos de nuestros órganos. Es decir que facilita la depuración de nuestro cuerpo”, revela la profesional.

¿Cuáles son los beneficios del consumo de agua?



Muchas veces, la falta de agua es la causa de algunas molestias como los dolores de cabeza. El agua es necesaria para la eliminación de toxinas (beneficio 3), a través de la sudoración o transpiración. Esta eliminación de tóxicos alivia dolores, como puede ser la cefalea. La buena hidratación se refleja en la piel, en un aspecto más terso (beneficio 4).

“Además, mejora el rendimiento en el trabajo, en la escuela, porque el cerebro está compuesto principalmente por agua. La hidratación corporal nos ayuda a estar más atentos, a estar más concentrados (beneficio 5). Consumir agua tiene muchos beneficios para la salud. A mucha gente le cuesta tomarla, les sugiero tener siempre a mano una botella con agua. Desde chiquitos podemos iniciar con ese hábito, llevándola a la escuela, al trabajo, a las actividades recreativas y deportivas”, fundamenta la licenciada Spessot Aguerreberry.

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