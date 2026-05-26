“Nunca vimos algo así”: una orca se acercó a una canoa y causó conmoción en la Patagonia

Un inusual episodio ocurrió este lunes por la tarde en Bahía Rosas, en el Golfo San Matías, cuando una orca macho identificada como «Pao» (PTN-006) se acercó hasta la orilla tras detectar el sonido de unos remos en el agua y confundirse con una posible presa.

El hecho fue informado por la organización Península Valdés Orca Research, que detalló que el animal habría asociado el movimiento y el ruido de la canoa con la presencia de un lobo marino, una de sus presas habituales.

Según explicaron, al llegar cerca de la costa y advertir que se trataba de una persona en canoa, la orca giró y regresó mar adentro sin provocar ningún incidente.

«Hoy, 25 de mayo de 2026 en horas de la tarde, el macho Pao (PTN-006) protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes», señalaron desde el equipo de investigación.

Además, remarcaron que no existen registros de ataques de orcas a seres humanos en estado salvaje, salvo casos ocurridos en cautiverio. «De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona«, expresaron.

El momento fue registrado en video y compartido por Mili Yahuar, a quien desde la organización agradecieron por aportar las imágenes.

El impresionante método de caza de las orcas en Península Valdés

Las orcas de Península Valdés son conocidas por realizar el llamado «varamiento intencional», una técnica de caza que se observa todos los años entre marzo y mayo, y también en octubre y noviembre.

Durante esas épocas, los animales se impulsan fuera del agua cuando la marea está alta para capturar crías de lobos marinos cerca de la orilla.

Esta conducta fue registrada por primera vez en 1974 en Península Valdés y se transmite de generación en generación dentro de los grupos familiares de orcas.

Desde los miradores de la zona, visitantes suelen observar estas maniobras, consideradas una de las principales atracciones de la fauna marina patagónica.