Dolor en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca

El fútbol argentino está de luto ante la muerte de Fernando Gayoso, exentrenador de arqueros de Boca. Gayoso tenía 55 años y murió tras permanecer varios días internado en el Sanatorio Mitre a raíz de un delicado cuadro de neumonía.

Fernando Gayoso y su marca en el fútbol argentino

Fernando Gayoso dejó su marca en el fútbol argentino. Además de entrenador de arqueros, fue un estudioso para resolver el enigma de los tiros desde los 12 pasos.

Fue entrenador de arqueros en Boca, donde ganó notoriedad por su método de estudio de los pateadores rivales y por su rol como consejero de Agustín Rossi y Sergio Romero, pero también pasó Racing, Vélez y Tigre, entre otros equipos.

En 2023 había cerrado su etapa en la primera división del club tras el final de la Copa Libertadores, ya que ese año había sido diagnosticado por Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que fue deteriorando su salud con el paso del tiempo y no le permitía desarrollar sus tareas en el campo. Pese a esto, seguía ligado al club de Boca como coordinador de los preparadores de arqueros de las divisiones juveniles.

Si bien se lo conoció más por su labor como entrenador, Gayoso también supo tener su etapa como futbolista cuando defendió los colores de All Boys, Deportivo Armenio, Almirante Brown, General Lamadrid, Osorno -de Chile- y Tristán Suárez.

Luego trabajó junto a Carlos Bianchi, Rodolfo Arruabarrena, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra, Jorge Almirón y Miguel Russo, entre otros técnicos. A lo largo de su carrera entrenó a grandes arqueros como José Luis Chilavert, Marcelo Barovero, Agustín Orion, Juan Musso y Esteban Andrada.

En 2024 publicó «Desde los 12 pasos», un libro en el que reveló los secretos de su estrategia para analizar a los ejecutantes de penales y reducir el margen de error de los arqueros.

Gayoso descubrió su enfermedad mientras entrenaba. Había intentado levantar una pesa con su brazo derecho y al principio creyó que se trataba de un dolor normal, pero después de una serie de estudios le detectaron ELA.

En los últimos días, se había difundido una cadena de oración en su nombre. Su situación se había complicado a raíz de una neumonía que finalmente le terminó provocando la muerte durante la madrugada de este 26 de mayo.