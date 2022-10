La Fórmula 1 en Japón casi termina en una tragedia

Pierre Gasly transitaba en el circuito de Suzuka a más de 250 kilómetros por hora cuando se cruzó con una grúa. Gentileza.

El Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka, estuvo esta madrugada muy cerca de terminar en tragedia según Pierre Gasly, el piloto de Alpha Tauri, quien iba a 250 kilómetros por hora, cuando pasó al lado de una grúa que estaba sacando el auto de Carlos Sainz.

En condiciones complicadas por el estado del circuito, Sainz se despistó en la segunda vuelta de prueba debido a las malas condiciones de pista por la lluvia y la muy poca adherencia que tenían los autos al momento de poner la potencia en el suelo. El piloto de Ferrari quedó cruzado en pista y no ocurrió una fatalidad de milagro.

Con la visibilidad peligrosamente reducida para todos los pilotos por las condiciones climáticas avisaron por radio que la prueba estaba con bandera roja, pero en el momento en el que Gasly, de Alpha Tauri, recibe el aviso y comenzó a bajar a velocidad, iba a 250 kilómetros por hora, se cruzó con una grúa en la pista que intentaba sacar el vehículo de Sainz.

Una verdadera locura lo que pasó en el circuito de Suzuka, que rememoró el accidente que sufrió Jules Bianchi contra una grúa en 2014 en ese mismo circuito y el que lo llevó a perder la vida después de nueve meses en coma.

Pierre Gasly se mostró muy enojado por lo que sucedió en el circuito de Suzuka, que por poco no termina en una tragedia. Gentileza.

“Perdimos a Jules hace ocho años en condiciones similares, con una grúa en la pista. No entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, estaba en el circuito. No es respetuoso hacia Bianchi, su familia, sus seres queridos. Todos nosotros. Es un incidente dramático, aquel día aprendimos que no queríamos ver tractores en la pista de ninguna manera”, Gasly.