La sorprendente respuesta de Colapinto tras su gran actuación en la segunda práctica del GP de Países Bajos 

Franco Colapinto redondeó un muy buen viernes con el 9° puesto que obtuvo en la práctica libre 2, luego de haber concluido 18° en la primera tanda. En el momento preciso, clavó 1.10.957 con neumáticos blandos y registró su mejor actuación desde que se subió a un Alpine.

Sin embargo, más allá de la alegría, el argentino prefirió ser cauto y hasta se mostró sorprendido minutos después de su faena: «No sé qué hice, este auto es más raro…», afirmó para graficar el rendimiento de su auto.

🗣️ ¡Franco Colapinto después del 9° en la FP2!



“No sé boludo este auto es más raro, de golpe salgo salgo y tengo el doble de grip y es no entender por qué."



“Buena FP2, hay que seguir trabajando pero es un BUEN PASO.”



LO FELIZ QUE ESTÁ 🙏🏼🇦🇷pic.twitter.com/mVuQXyG0Uj — 43 ★ (@ColapintoFiles) August 29, 2025

Añadió que «de golpe salgo y tengo el doble de grip (agarre) y obviamente cuando eso pasa la vuelta sale más fácil y encontramos el tiempo. Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando pero es un buen paso. Cuestan más las curvas lentas, que es donde más tiempo pierdo. Pierre (Gasly) estaba con un alerón trasero completamente distitno, con mucha más carga para ir muy bien en las partas más trabadas y no perdía tanto en las rectas, así que hay que ver si eso funciona mejor para mañana, capaz es una buena dirección. Hay mucho viento y eso complica todo».

Las posiciones finales tras la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos.

Fue un buen viernes en general, nos está costando siempre encontrar el balance, el feeling para que el coche sea previsible y que haga lo que yo quiero. Esatmos en una ventana muy pequeña de trabajo y ahí hay que mejorar. Con neumático blando el auto respondió, pero hay que entender por qué es tan impredecible», analizó.

De cara a lo que viene, especialmente en la carrera del domingo, Franco sostuvo que «la ventaja es que el clima sea un poco loco, ojalá que pase algo y elijamos el momento justo para jugárnosla un poquito. No es una pista mala para nosotros, pero hay que trabajar en busca del mejor movimiento».