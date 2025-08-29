Video: accidentada segunda prueba libre en el GP de Países Bajos, cómo le fue a Franco Colapinto

A las 11 comenzó la segunda práctica libre en el circuito de Zandvoort. Franco Colapinto terminó en novena posición. en su A525 . En la primera terminó en el puesto 18, y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en décima posición. El sábado será la clasificación y el domingo la carrera de Fórmula 1. La FP2 estuvo marcada por tres accidentes. Uno de los más fuertes fue el de Lance Stroll.

La carrera estuvo detenida con bandera roja por un accidente de Lance Stroll en la curva 3. Luego hubo un choque del francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y hubo Virtual Safety Card. Más tarde, estuvo frenada de nuevo por un choque de Alex Albon.

GP de Países Bajos: los tiempos de Franco Colapinto y los ganadores en la práctica libre 1

Colapinto registró un mejor tiempo de 1:12,276 y terminó a un segundo y 998 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, le sacó poco más de medio segundo para quedar 10°.

En la segunda posición terminó el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), a solo 292 milésimas de su compañero de equipo. A su vez, la sorpresa de la sesión fueron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso, que concluyeron tercero y cuarto, respectivamente.

Esta sesión le sirvió a Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, un aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

El momento más curioso de la práctica libre 1 lo protagonizó el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien se despistó de manera insólita practicando largadas.

El cronograma de prácticas libres, clasificación, y carrera en el GP de Países Bajos

La actividad en el GP Países Bajos inició este viernes a las 7:30 con la practica libre 1. Luego, siguió a las 11 con la práctica libre 2.

El sábado continuará con la práctica libre 3, que iniciará a las 6:30. A las 10, comenzará la clasificación.

En tanto, la carrera en el circuito de Zandvoort empezará el domingo a las 11.

Noticias Argentinas