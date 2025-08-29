Franco Colapinto en el GP de Países Bajos: qué neumáticos usó en la práctica libre que lideró Lando Norris

Franco Colapinto corre en las pruebas libres en el Gran Premio de Países Bajos. Foto: Gentileza NA

El piloto argentino Franco Colapinto participó este viernes de la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1. El oriundo de Pilar corre para la escudería francesa Alpine y busca sumar sus primeros puntos en lo que va del año. Con neumáticos blandos en su A525, subió varias posiciones. Quedó en el puesto 18°. Su compañero, Pierre Gasly, en décima posición. Kimi Antonelli tuvo un despiste y hubo bandera roja. Lando Norris tuvo el mejor tiempo. Cronograma y horarios en el circuito de Zandvoort.

Neumáticos blandos y medios, los que probó Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Se trató de la primera sesión de entrenamientos. Su primer tiempo fue de 1m16s365. En la práctica usó gomas blandas y en la nueva entrada a boxes los cambió por neumáticos medios.

Lando Norris. Oscar Piastri y Lance Stroll los mejores en el FP1.

En su mejor registro, Colapinto quedó a 1,998 del líder.

Despiste y bandera roja de Kimi Antonelli en el GP de Países Bajos

La actividad en el circuito comenzó con bandera roja debido a que el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, quedó trabado en la grava y en una zona peligrosa.

Previamente, despistaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).

El cronograma de prácticas libres, clasificación, y carrera en el GP de Países Bajos

La actividad en el GP Países Bajos inició este viernes a las 7:30 con la practica libre 1. Luego, a las 11 será la práctica libre 2.

El sábado continuará con la práctica libre 3, que iniciará a las 6:30. A las 10, comenzará la clasificación.

En tanto, la carrera en el circuito de Zandvoort empezará el domingo a las 11.

Dónde ver a Franco Colapinto en vivo en el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se puede ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia.