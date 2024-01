Rally Dakar: Zille terminó tercero en la décima etapa y Rostan se ilusiona con llegar al final

No hay discusión que el Rally Dakar es una prueba diferente a cualquier otra. Eso lo puede confirmar David Zille, quien después de padecer toda clase de problemas, tuvo su revancha con un impecable tercer lugar en la décima etapa en la categoría Challenger.

En tanto, Santiago Rostan, el otro regional que tiene esta aventura, dio otro paso en busca de su objetivo principal que es completar el recorrido en Arabia Saudita.

Zille, en su tercera experiencia en el Dakar, apostó todo a ser protagonista de movida, pero una serie de problemas mecánicos lo dejaron afuera de la prueba en la Etapa Maratón, pero no se entregó, utilizó el único reenganche y encaró la parte final decidido a retener revancha.

Estuvo cerca en dos parciales, pero no los pudo cerrar y recién en la décima etapa mostró que en condiciones normales estaba para pelear adelante con el Can Am del South Racing. En el inicio del parcial que largó y finalizó en Alula, estuvo entre los destacados y cerró su trabajo con un impecable tercer lugar.

David Zille finalizó la décima etapa en el tercer lugar de la categoría Challenger.

Llegó a estar a unos pocos segundos de los líderes en el comienzo de un parcial que tuvo su exigencia, pero no pudo lograr la victoria, que quedó en poder de Marcelo T. Gastaldi, escoltado por Nicolás Cavigliasso y Zille, quien terminó a 6m 33s, cerrando el triplete de sudamericanos.

“Largamos muy atrás y nos encontramos con mucha tierra, pasamos casi 60 autos, tuvimos un gran ritmo”. David Zille se mostró feliz con el tercer lugar en la categoría Challenger

El neuquino Rostan completó una etapa exigente

Para Rostan el capítulo 10 fue muy exigente, aunque lo pudo completar en el lugar 49 de la general de las motos, por lo que se ubicó 39 en la general, a falta de sólo dos parciales para cumplir con el objetivo de completar su primer Dakar.

Ni bien terminó la exigencia con la GasGas del equipo Xraids Extreme, destacó que “falta menos que antes. Fue una etapa muy dura, más que nada en la primera parte. Después de la recarga de combustible busqué andar más rápido”,

El neuquino Santiago Rostan se ilusiona con cumplir su objetivo en el Dakar.

Rostan reconoció que “en las piedras me siento más cómodo, por lo que cerré bien el parcial. Se viene una etapa que promete ser tremenda, me tengo confianza, aunque el físico empieza a sentir la existencia. Estamos cerca de cumplir con el objetivo, seguimos paso a paso, porque sino se hace interminable”.

Loeb achicó la diferencia con Sainz y se ilusiona

Carlos Sainz perdió mucho tiempo y Sebastien Loeb lo aprovechó para achicar la diferencia con el líder de la general de los autos en la 46 edición del Rally Dakar, por lo que se espera una undécima y penúltima etapa apasionante, que bien puede ser decisiva para definir el título en la mítica prueba.

Sainz tenía muy claro que la diferencia que edificó como líder de la prueba le permitía no asumir riesgos sin necesidad, aunque a pesar que encaró el parcial muy tranquilo aparecieron las complicaciones, aunque en el cierre pudo mantenerse adelante.

Sebastien Loeb achicó la diferencia con Sainz en la general del Dakar.

A pesar que apostó por un ritmo conservador, Sainz sufrió la rotura de tres neumáticos en su auto, por lo que tuvo que ser asistidos por sus compañeros de equipo Mattias Ekstrom y Stephane Peterhansel para poder completar una etapa con muchas piedras y en el cierre los problemas con las gomas los padeció Loeb, por lo que la diferencia entre ambos no resultó tan importante.

La etapa quedó para un sorprendente Guerlain Chicherit, en un impecable trabajo después de superar a Brian Baragwanath y Benediktas Vanagas. Más atrás, Eugenio Amos, Romain Dumas, Matthieu Serradori, Juan C. Yacopini, el único argentino en esta categoría, Cristian Baumgart, Martín Prokop y Guillaume De Mevius. En el lugar 16 quedó Loeb y en el 25 se ubicó Sainz.

Sainz aventaja en la general a Loeb por 13m 22s y la undécima etapa será a todo o nada, porque promete una gran exigencia y las piedras pueden ser un filtro en la pelea por el título. Después se ubican Lucas Moraes, De Mevius, Chicherit, Serradori, Prokop, Giniel De Villiers, Guy Botteril y Vanagas. En el lugar 37 está Yacopini.