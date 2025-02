Sin Colapinto, Norris fue el más rápido en los primeros tests de la Fórmula 1 en Bahréin

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, registró el mejor tiempo en el primer día de los tests de pretemporada de la Fórmula 1 que se realizan en Bahréin.

Norris, que el año pasado fue subcampeón de la categoría, dio 52 vueltas y la mejor la completó con un tiempo de 1:30,430.

El segundo lugar fue para su compatriota George Russell, de Mercedes, que terminó a 157 milésimas, mientras que el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) finalizó tercero, a 244 milésimas.

Todos ellos fueron parte de la sesión de la tarde, ya que a la mañana se había impuesto el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con un tiempo de 1:31,428.

The Day 1 results are in! ⏱️



Lando Norris sets the fastest time in Sakhir in the PM session 💨#F1Testing #F1 pic.twitter.com/uwQxpk0NyT