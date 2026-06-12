Piden el juicio político al concejal de LLA en Cutral Co

Una vecina formalizó el pedido de juicio político al concejal de La Libertad Avanza, César Pérez de Cutral Co. En sesión extraordinaria, los integrantes del cuerpo legislativo aprobaron el ingreso y lo remitieron a la sala de acusadora para su análisis. Al mismo tiempo, se aprobó la extensión del plazo hasta el martes próximo para que Pérez presente las pruebas o la denuncia judicial por los presuntos hechos de microtráfico de drogas.

La extraordinaria fue convocada para este mediodía y asistieron cinco del total de nueve concejales. El presidente del cuerpo, Jesús San Martín abrió la sesión con el quórum que dieron sus pares de bancada Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner y Fabián Godoy.

En cambio, Pérez (LLA) estuvo ausente hoy y en la sesión ordinaria del jueves. En la resolución (N° 26 de 2026) el Deliberante pidió que en 12 horas, el integrante del bloque unipersonal de La Libertad Avanza, presente la denuncia judicial, la ampliación o ratificación de sus dichos públicos hechos ante un medio digital de caracter nacional, sobre el presunto narcotráfico en Cutral Co. Además había reseñado que se impedía desde el gobierno municipal la presencia de Gendarmería Nacional, entre otras cuestiones.

Se le pidió que en caso de no existir denuncia, realice la rectificación pública, clara y suficiente de sus dichos. Hoy, Pérez presentó una nota donde pidió la ampliación de ese plazo porque era exiguo e imposible ante «el cúmulo de pruebas». Los cinco ediles aprobaron la prórroga excepcional y por caracter improrrogable hasta el martes 16, a las 9.

El otro tema que se trató en la extraordinaria de hoy fue el pedido de juicio político para el concejal libertario que hizo una vecina, Hilda Rosa Coñuecar. Al momento de votar su ingreso y envió a la sala de juicio político, las concejalas Rioseco y Paladino, más Deisner, Godoy y San Martín, lo respaldaron. No concurrieron a la extraordinaria Plinio Rubilar, Maximiliano Navarrete y Elida González.

Cuál es el petitorio para el inicio de juicio político

El expediente de varias hojas que presentó la vecina solicita que se promueva el juicio política contra Pérez; que se arme el expediente administrativo y parlamentario; y que se remita la denuncia a la sala Acusadora. Se sustenta en los artículos 91° y 92° de la carta orgánica municipal de Cutral Co.

Si el procedimiento avanza, la vecina pidió que se remita a la comisión investigadora para que se practiquen las diligencias necesarias y se produzca la prueba ofrecida. También que se pida a la fiscalía; al ministerio de Seguridad, a la Policía y al Ejecutivo, el material audiovisual; que se preserven los videos, publicaciones digitales, capturas, enlaces y otros elementos para evitar su pérdida, alteración o eliminación.

Los argumentos esgrimidos por la vecina en su solicitud son el mal desempeño de la función pública por haber difundido o sostenido públicamente afirmaciones referidas a narcotráfico, narcomenudeo, disputas narco, muertes vinculadas y o supuestas omisiones estatales, sin acompañar en forma inmediata denuncia penal, documentación, elementos verificables o información circunstanciada ante la autoridad competente.

Pérez, a través de sus redes sociales, hizo pública la entrevista que le hizo la periodista María Julia Oliván de Border Periodismo, donde se hacía hincapie sobre la presencia del narcotráfico en la ciudad, de la inseguridad y los hechos delictivos.

Lo mismo hizo hoy después de conocer la resolución y el pedido de juicio político en su contra. «Intentan callarme, pero no saben que difícilmente me van a callar, o apretarme o manejarme políticamente», les dijo a sus seguidores. «Seguramente me van a sacar de la banca, pero no me sacarán de la ciudad, ni me van a condicionar mi pensamiento», sostuvo Pérez.